No Green Pass, alcune centinaia agli Eremitani. Il leader Fazzini però vuole le piazze

Alcune centinaia di manifestanti No Green Pass e No Vax si sono riuniti oggi 23 ottobre in piazza Eremitani, sgombrata dal mercato Arti Itineranti alle 13 (scelta che non è piaciuta ad artisti e venditori che avevano allestito il mercato). Saltata la manifestazione a Trieste, coloro che già si erano mossi, erano poi rientrati per accogliere la ministra Luciana Lamorgese, annunciata a Padova per partecipare ad un convegno. Lamorgese poi ha fatto sapere di non riuscire ad esserci per motivi istituzionali, facendo quindi implodere la protesta. Nonostante questo, piazza Capitaniato (il convegno è nella Sala dei Giganti) è stata blindata per la presenza della ministra della Giustizia Marta Cartabia e del presidente della Regione Luca Zaia, anche loro finiti nel mirino dei manifestanti. Intanto, il leader dei No Green Pass, Cristiano Fazzini, ha urlato dal palco che sabato prossimo concludere la manifestazione finisse nelle piazze, cosa che finora dalla Prefettura non hanno mai permesso.