Università gratuita per 17mila studenti: Unipd alza la soglia della "no tax area"

Estensione della no tax area da 25mila a 30mila euro di Isee ed estensione dell’esenzione per studentesse e studenti senza requisiti di merito minimi da 6.500 a 13mila euro di Isee, conferma dell’esenzione parziale per chi presenta un Isee fino a 50mila euro e maggiorazione della contribuzione per gli Isee oltre i 70mila euro: sono questi i principali cardini per la contribuzione studentesca dell’Università di Padova, relativi all’anno accademico 2024/2025, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’ateneo nella seduta del 23 aprile 2024.

No tax area

L’aumento dell’estensione della no tax area riguarderà, facendo una stima sulla base degli Isee presentati per l’anno accademico in corso, circa 4.300 studentesse e studenti, mentre l’estensione dell’esenzione senza requisiti di merito mille persone. Così come l’esenzione parziale fino a 50mila euro coinvolgerà circa 11mila iscritte e iscritti. Fra esenzioni totali e altri scaglioni di contribuzione, la media di tasse per studentesse e studenti è di circa 1.300 euro. In totale la no tax area, ovvero studentesse e studenti che non pagano le tasse, copre circa 17mila persone. Afferma in merito Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova: «Aumentando considerevolmente la no tax area, oltre a quanto previsto per legge, l’ateneo patavino conferma la costante attenzione al diritto allo studio di studentesse e studenti. La riformulazione ci permette di ottenere una contribuzione studentesca ancora più equa e perseguire, così, politiche mirata a una sempre maggiore inclusione».