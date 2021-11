No Vax senza regole, Giordani: «Non rispettandole non sfidano me, ma la salute e il buon senso»

Il sindaco Sergio Giordani si è mostrato molto deluso dopo aver visto le immagini del Parco Europa, dove i manifestanti No Vax e No Pass si sono riuniti senza rispettare minimamente l'ordinanza firmata dal primo cittadino, che prevedeva l'obbligo di mascherina, di distanziamento e di presenza di steward. Di tutto questo nemmeno l'ombra, a dimostrazione di come il popolo No Vax abbia deciso di non rispettare nessun tipo di regola.

Giordani

«Devo constatare con amarezza che queste persone con il loro comportamento non sfidano me o le autorità, che oltretutto come dichiarato dal Questore procederanno con le sanzioni previste, ma piuttosto il buon senso e la salute stessa, anche la loro. I casi di Covid crescono ogni giorno e le terapie intensive tornano a riempirsi di non vaccinati. Io devo tutelare la salute di tutte e tutti, in particolare dei più fragili, proprio questo è il senso della mia ordinanza. Registriamo comunque che per il primo sabato dopo tante settimane non abbiamo visto nelle piazze serpentoni con migliaia di persone senza mascherine e distanziamento, un passo significativo per la tutela della salute pubblica di tutti e anche di quella grande maggioranza di cittadini che hanno seguito sempre le regole con grande senso civico e di solidarietà. Ringrazio di cuore a nome di tutti i padovani il Prefetto e le Forze dell’Ordine per la loro preziosa e professionale attività».