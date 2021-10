Tornano i No Vax per le strade padovane, in 3 mila sfilano per il centro storico

Dopo il corteo di Roma, finito con la devastazione della sede della Cgil, arresti e feriti tra i poliziotti, il popolo No Vax e No Green Pass è tornato oggi 16 ottobre a manifestare a Padova. Come ormai accade da 13 sabati consecutivi, la città del Santo è diventata il centro veneto dove si riuniscono migliaia di persone (circa 3 mila anche oggi, in maggioranza non residenti in città), che si sono riversate in strada per protestare contro le decisioni del Governo e l'obbligatorietà del green pass anche per andare a lavorare, oltre che per frequentare locali e luoghi chiusi. Tra loro c'era Luca Leardini, padovano segretario regionale di Forza Nuova. Senza l'ombra di una mascherina, nonostante sia obbligatorio in caso di assembramemento (è un corteo di migliaia di persone lo è), i manifestanti hanno percorso largo Europa, le riviere, poi corso Umberto, per chiudere con i comizi in Prato della Valle, mostrando anche bambolotti infilzati da siringhe. Un percorso che non è piaciuto a molti commercianti, che hanno preferito chiudere le proprie attività nel giorno di maggiore affluenza per lo shopping.