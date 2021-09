Sabato nuova manifestazione No Pass. Il Questore: «La loro presenza in Duomo allontana le bande di ragazzini»

Il Questore Fusiello: «In piazza Duomo, la presenza dei No Green Pass al sabato fa sì che non ci siano quei gruppi di ragazzi cui presenza aveva presentato tanti problemi quest'estate. Gli organizzatori ci tengono che sia una manifestazione non politica»

In Questura conferenza stampa sul tema No Vax - No Green Pass. Una questione politica ma di cui di fatto si deve occupare chi dovrebbe gestire l’ordine pubblico. Il Questore Isabella Fusiello ha convocato la stampa alle 12 di venerdì 10 settembre per informare su percorso e permessi concordati con chi fa, per conto dei No Green Pass, le richieste. Anche sabato quindi nonostante le lamentele dei commercianti del centro, soprattutto quelli di Piazza Duomo ma si sono fatti sentire anche quelli di Via Dante, si terrà un nuovo appuntamento nel tardo pomeriggio. Un aspetto che durante la conferenza stampa è stato ampiamente evidenziato è che «la libertà di manifestare è previsto dalla Costituzione», ha subito chiarito il Questore. «Quando le manifestazioni sono richieste con pre avviso tutto si svolge al meglio. Chi fa richiesta deve far osservare quelle che sono le indicazioni che diamo», ha dichiarato Fusiello.

Il Questore spiega però che non tutte le richieste che vengono fatte possono essere accettate, soprattutto per quanto riguarda i percorsi. «Ultimamente c’è stata la necessità di cambiare i percorsi richiesti, per cui sono state offerte delle alternative, come l’arrivo in Piazza degli Eremitani invece che in piazza Duomo, dove terranno il comizio finale», ha spiegato il Questore. «Io non ho mai negato a nessuno il diritto di manifestare. Devo attenermi a quel faro che è la Costituzione».

«Gli organizzatori vogliono mantenere una collocazione non politica, anzi in alcuni casi sono stati loro stessi ad allontanare persone che invece ne avevano una chiara connotazione», afferma il Questore. E aggiunge: «In piazza Duomo, poiché ci sono i No Vax non ci sono quei gruppi di ragazzi che avevano presentato dei problemi». Insomma, i No Vax come antidoto al “degrado”?