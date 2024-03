Rissa in via Longhin, l'opposizione contro Giordani: «Ha trasformato la zona in un ghetto»

«Ovviamente il sindaco riterrà un falso problema anche la rissa tra fazioni rivali al campo nomadi di via Longhin, come la è la criminalità diffusa, lo spaccio nell’area della Stazione, la crisi degli esercenti, i disastri della viabilità, il rincaro delle tasse comunali e l’assenza di parcheggi». Il capogruppo di Fratelli d'Italia Matteo Cavatton commenta così la rissa di domenica sera in via Longhin, un'area dove i campi nomadi sono stati moltiplicati, dopo che l'amministrazione ha trasferito lì anche le famiglie di via Ferrero. La rissa di domenica ha scatenato la polemica politica, anche interna alla maggioranza.

Fratelli d'Italia

«D’altronde, qualche tempo fa, il suo assessore alla sicurezza aveva affermato pomposamente che non c'erano mai stati problemi in via Longhin - prosegue Cavatton - .Putroppo la realtà dei fatti continua a smentire la narrazione buonista e l’auto-agiografia del primo cittadino. Nessuno ha la soluzione in tasca, ma di certo non aiuta nascondere la testa sotto la sabbia e sperare che nessuno si accorga di quanto Padova stia precipitando nel degrado. Nello specifico, l’amministrazione si sta dimostrando ancora una volta ambigua ed incapace di interventi risolutivi: lo spostamento (agosto 2023, ndr) da Via Ferrero di altre famiglie Rom nella zona della Stanga era stato annunciato come provvisorio, ma pare oramai a tempo indetreminato. Con gli evidenti problemi di convivenza non solo per i residenti del quartiere, ma tra i nomadi stessi che, come pare, hanno dato il via ad una faida. Credo sia giunto il momento che Giordani si assuma la responsabilità di fronte agli abitanti del quartiere, costretti a convivere con sporcizia, deiezioni e costanti episodi di vandalismo. Si assuma il demerito di aver contribuito alla creazione di un vero e proprio ghetto, ma soprattutto prenda, per una volta, una decisione definitiva sulla vicenda».

La Lega

«Padova est doveva essere il distretto dell'innovazione e invece non è altro che un ring a cielo aperto - aggiunge l'ex vicesindaca e oggi consigliera comunale della Lega, Eleonora Mosco - .Questa è ormai Padova est: risse tra nomadi che fanno dell’ illegalità il loro modus operandi. Vie, piazzole, aree pubbliche.. ogni zona diventa per loro territorio di conquista. Ad essere osservatori e vittime sono i professionisti che devono lavorare, e i residenti esasperati che devono viverci. Ma il grande vuoto cosmico arriva da chi dovrebbe agire e prendere posizione: l’amministrazione comunale che ancora una a volta è il grande assente nella gestione della città. Anche in questa occasione ribadiamo un concetto semplice: se nomadi sono, devono stare in modo temporaneo nelle piazzole di sosta, devono pagare le utenze e dopo un periodo che va stabilito si devono spostare. Se invece, sono cittadini italiani stanziali poveri si devono mettere in fila per avere una casa come tutti i cittadini italiani poveri. I minori devono essere tutelati e non possono vivere in mezzo alla paura di risse quotidiane. Padova non può continuare ad essere allo sbando per colpa dell’ipocrisia di chi fa finta di non vedere i problemi e soprattutto non li risolve».

La maggioranza

Con Giordani non è tenero neanche qualche esponente della sua maggioranza. Anzi, proprio il capogruppo della sua lista civica punta il dito contro gli assessori coinvolti, ossia Andrea Micalizzi, Margherita Colonnello e Diego Bonavina: «Appare chiaro che sia stato un errore istituire in via Longhin un altro campo nomadi e mi pare che alcuni assessori, i quali hanno chiesto un passo avanti culturale, potrebbero pensare ad un campo rom vicino casa loro».