Via Ferrero sgomberata, le famiglie nomadi hanno traslocato nel campo di via Longhin

Sgomberata via Ferrero. Le famiglie nomadi si sono trasferite oggi, 4 settembre, in via Longhin. Sulla carta si tratta di una destinazione provvisoria, perché sull'area della ex pista di Go-Kart, scelta dal Comune in accordo con loro, esiste una convenzione che tutela gli spettacoli viaggianti. I nomadi sono proprietari dell'area di via Ferrero e quindi hanno un potere contrattuale forte sul tavolo delle trattative. L'amministrazione sta cercando la formula più conveniente per acquisirla direttamente, negoziando quindi il prezzo con le famiglie proprietarie, con l'obiettivo poi di riqualificare via Ferrero. La situazione a Pontevigodarzere è sempre stata complessa, sia per la difficile convivenza con gli altri residenti, sia per la “location”, diventata negli anni inadeguata ad accogliere dignitosamente 45 persone, di cui 21 minori. Un'area di proprietà delle famiglie, acquisita ai tempi della giunta Bitonci, dove però nel frattempo hanno costruito container abusivi in legno e lamiera.