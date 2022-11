Gattamelata, nominato il team che studierà il conteso restauro della statua di Donatello

Si è insediato il Comitato scientifico che la Delegazione Pontificia per la Basilica di Sant’Antonio in Padova ha individuato per valutare il programma conservativo per il monumento equestre al Gattamelata di Donatello, nel giorno in cui il sottosegretario Vittorio Sgarbi era stato annunciato a Padova proprio per assistere ai primi lavori. Invitato però senza mai arrivare.

I componenti

Il Comitato è composto da Fabrizio Magani (Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso), che ricoprirà il ruolo di presidente; Francesco Caglioti (professore ordinario di Storia dell’arte medievale alla Scuola Normale Superiore di Pisa); Maria Donata Mazzoni (già direttrice del reparto bronzi dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze) e Giovanna Valenzano (professoressa ordinaria di Storia dell’Arte Medievale all’Università degli Studi di Padova). Per quanto riguarda invece la Direzione dei lavori è stato incaricato Ugo Soragni (già Direttore Generale alla Direzione Musei del Ministero dei Beni Culturali) che coadiuverà la Delegazione Pontificia nella formulazione degli indirizzi operativi.

I doveri

«Il Comitato si è assunto un compito di grande impegno e delicatezza – dichiara il Delegato Pontificio, l’Arcivescovo Fabio Dal Cin – Valutare lo stato di conservazione del monumento, seguendo un complesso programma di analisi e verifiche. Sarà la base per comprendere quali strade percorrere per il restauro del Gattamelata, che la Delegazione Pontificia ha il dovere di tramandare alle generazioni successive nelle migliori condizioni di conservazione e di valorizzazione. Non possiamo che ringraziare questi valenti studiosi e professionisti per l’impegno e per la strada che sicuramente sapranno indicarci». Il Comitato Scientifico inizierà ad operare, anche con visite sul posto, dalle prossime settimane, in sinergia e in coordinamento con i vari accertamenti tecnici che verranno effettuati anche grazie al ponteggio appositamente realizzato.