Cattedre assegnate a 2.500 supplenti, ma anche Green Pass e mascherine: le novità sul fronte scolastico

Tra conferimento degli incarichi annuali e controlli quotidiani del Green Pass: l'inizio della settimana ha portato in dote sia novità che conferme per il mondo della scuola padovano.

Nomine

A partire dalle supplenze: 2.465 tra educatori dell’infanzia, maestri e insegnanti (di cui 908 di sostegno) dei 9.617 di ogni ordine e grado in servizio nell'intera provincia hanno infatti saputo lunedì 6 settembre in quale scuola lavoreranno quest'anno grazie alla pubblicazione ufficiale degli elenchi. Un atto formale molto atteso alla luce delle annose carenze nonché dei 430 pensionamenti operati a cavallo tra le due annate scolastiche.

Green Pass

Sempre lunedì si è tenuta l'importante riunione che ha visto la partecipazione non solo di Carmela Palumbo e Roberto Natale (rispettivamente provveditore scolastico regionale e provinciale) ma anche dei circa 80 presidi di tutti gli istituti comprensivi e delle scuole superiori del Padovano, e in cui si è ovviamente parlato di Green Pass. La linea, in tal senso, è chiara: controllo quotidiano all'ingresso sia per il personale docente che per quello amministrativo, tecnico e ausiliario, aspettando la piattaforma ministeriale, che velocizzerà le operazioni per ogni singolo istituto. Confermato, infine, l'uso obbligatorio delle mascherine per gli studenti in classe durante le ore di lezione.