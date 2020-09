Non solo Padova: Alberto Scuttari eletto presidente nazionale dei direttori generali delle università

Sarà Alberto Scuttari, ingegnere e direttore generale dell’Università di Padova, a guidare il Codau (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie) per il triennio 2020-2023.

La nomina

Il prestigioso incarico di presidente gli è stato conferito venerdì 25 settembre per elezione avvenuta in modalità telematica cui hanno partecipato ben 86 membri su 90. La lista “Insieme per un Codau utile e aperto” che vede l’ing Scuttari capofila ha ottenuto 48 preferenze, contro le 37 della lista concorrente rappresentata dal collega dell’Università di Palermo. Commenta Scuttari: «È un risultato che premia il percorso di un gruppo di persone che hanno fortemente creduto in un Codau partecipativo e inclusivo, volto al rilancio del suo ruolo di organismo capace di fare rete tra i Direttori e di essere riferimento utile di interlocuzione istituzionale all’interno del sistema universitario italiano La funzione del management all’interno delle università italliane sta infatti assumendo una importanza crescente e fondamentale nelle decisioni politiche, nei rapporti e nelle interconnessioni tra istituzioni». L'incarico è già effettivo.