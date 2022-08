Cercasi nonni vigili: il Comune apre il bando

Sorveglianza davanti alle scuole o affissioni nelle bacheche: sono i principali compiti richiesti agli over 60 che volessero mettersi a disposizione del Comune di Vigodarzere nel ruolo di nonni vigili, a fronte di un compenso economico.

Nonni vigili

Entro il primo settembre chi fosse interessato può presentare la domanda: sono una decina le posizioni da occupare in queste in attività socialmente utili. I requisiti richiesti, a parte quelli basilari come l’idoneità fisica e l’assenza di condanne penali, sono di aver compiuto almeno 60 anni di età. L’avviso è aperto sia a donne che a uomini e l’incarico avrà durata annuale, in base al calendario scolastico. Con le domande pervenute in municipio sarà stilata una graduatoria, formata in modo da dare la precedenza ai soggetti con minore reddito e ai nuovi richiedenti. Le persone selezionate dovranno garantire la loro presenza all’entrata e/o all’uscita delle scuole primarie e secondaria di primo grado (il compenso forfettario lordo per ogni presenza è di 8 euro), mentre per il servizio di sorveglianza degli spazi pubblici, l’affissione di comunicazioni nelle bacheche comunali e altre attività accessorie (es. sorveglianza pullman scolastico) è previsto un compenso, sempre lordo, di 10 euro all’ora. Tali incarichi non comportano l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato e il loro affidamento avverrà mediante contratti di diritto privato. Un punteggio maggiore lo otterranno le persone con un reddito relativo al 2021 non superiore a 7.500 euro e, per garantire il ricambio negli incarichi, chi presenta la propria candidatura per la prima volta. Per informazioni e per la consegna della domanda gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Pubblica istruzione in villa Zusto.