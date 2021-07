Notte dei Colori, stasera previste 24 corse "anticontagio" in più del tram

Previste 24 corse in più del tram questa sera per la Notte dei Colori. L'amministrazione ha deciso di rinforzare il servizio di trasporto pubblico in occasione del primo vero evento in periodo di pandemia.

La frequenza

La concomitanza dell'inizio dei saldi e dei negozi aperti fino alle 23 richiamerà in centro storico migliaia di persone, e per questo da Palazzo Moroni hanno deciso di aumentare il numero delle corse del mezzo pubblico. Un modo per dare l'opportunità ai padovani di raggiungere il centro senza prendere l'auto e aspettare troppo tempo alle fermate, e nello stesso tempo limitare il rischio contagio Covid. Durante il periodo estivo il sabato sera è previsto un passaggio ogni 21 minuti circa del tram, mentre le 24 corse in più ridurranno i tempi di attesa a 15 minuti al massimo. Corse che andranno ovviamente ad aggiungersi alle 240 già previste e che dureranno complessivamente fino a mezzanotte, considerando che l'ultima corsa prevista dal capolinea Nord sarà alle 00.15.