Niente ressa in centro per saldi e Notte dei Colori

Palazzi storici illuminati e via ai saldi con negozi aperti fino alle 23. Il maltempo e le prime partenze per i weekend al mare non hanno fatto registrare il pienone, ma il primo giorno di saldi complessivamente è stato positivo

I colori sui palazzi storici e le porte del centro come segnale di ripartenza. Si spera. Un omaggio alla ripresa delle attività, soprattutto per i commercianti, tra le categoria più colpite dall'emergenza sanitaria e i conseguenti lockdown.

Niente calca

E’ l’evento organizzato da Comune, Ascom Confcommercio, Appe e Confesercenti per l’avvio dei saldi, partiti oggi, sabato 3 luglio, e che continuerà anche domani. Da palazzo della Ragione a palazzo Moroni, passando per la Torre dell’Orologio e porta Altinate fino a porta Pontecorvo, molti gli spettacoli di light mapping che hanno accolto centinaia di persone arrivate in centro per lo shopping o più semplicemente per passare il sabato sera. Le nuvole e le gite al mare però non hanno fatto registrare il pienone, anche se l’iniziativa ha avuto comunque un discreto successo e seguito di pubblico. I titolari dei 160 negozi rimasti aperti fino alle 23 si aspettavano riscontri più incisivi, ma nel complesso il primo giorno di saldi è stato positivo