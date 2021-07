Notte dei Colori, si anticipa la raccolta dei rifiuti serali

In occasione dell’evento che coinvolgerà il centro storico, tutti gli utenti della zona Arancio dovranno esporre i rifiuti dalle 17 alle 18. Per i bar e ristoranti, anticipata anche la raccolta serale dell’umido organico.

Cambia l'orario di raccolta dei rifiuti in occasione della Notte dei Colori. L'evento legato ai saldi e che prevede il pienone in centro storico e i palazzi illuminati, si terrà domani 3 luglio. Per tutte le utenze della zona Arancio (area Piazze, Municipio, Santa Lucia e Duomo), cambierà l’orario di raccolta rifiuti serale.

Il conferimento

Per agevolare la buona riuscita dell’evento e garantire il servizio, l’esposizione dei rifiuti compresi nella fascia oraria 19-20 del sabato, sarà anticipata dalle ore 17 alle ore 18. Questo significa che tutte le famiglie, i negozi, gli uffici, i bar e i ristoranti del centro storico, saranno tenuti a depositare i cartoni presso le aree dedicate dalle 17 alle 18. Inoltre, per i bar e ristoranti della zona, sarà anticipata anche la raccolta del rifiuto umido organico (calendarizzata dalle 19 alle 20), da esporre sempre nella stessa fascia oraria 17-18.