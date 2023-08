Nove nuovi locali padovani iscritti all'elenco regionale dei luoghi storici del commercio

Sono ben nove i pubblici esercizi (sette attività di ristorazione, un bar e un bar-pasticceria) che, nel corsodelle ultime settimane, sono entrati a far parte dell’Elenco regionale dei luoghi storici del commercio. Si tratta, in particolare, dei seguenti locali: Bar pasticceria San Marco di Padova, Caffè Centrale di San Giorgio in Bosco, Ristorante Ariston di Padova, Ristorante Miravalle di Montegrotto Terme, Trattoria Ai Mediatori di Tombolo, Trattoria Alla Botta di Piove di Sacco, Trattoria Al Cavallino di Galliera Veneta, Trattoria In Corte dal Capo di Conselve, Trattoria Nalin di Campodarsego.

«Siamo particolarmente felici – dichiara Filippo Segato, Segretario dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova – che tutte le nove pratiche seguite dai nostri uffici siano state accolte dalla Regione Veneto, con le lettere di conferma, firmate dall’Assessore Marcato, arrivate proprio in questi giorni». Gli esercizi riconosciuti come “storici” potranno utilizzare lo specifico logo regionale, ad esempio nel proprio sito web, nella carta intestata o esponendolo nei propri locali, venendo così riconosciuti come ambasciatori della tradizione commerciale del territorio veneto. «Per entrare a far parte dell’albo – sottolinea Segato – occorre presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti prescritti dalla specifica normativa, tra cui l’apertura al pubblico da almeno 40 anni. Anche per questo – prosegue – agli esercenti iscritti va il plauso dell’Associazione, per aver saputo condurre le proprie attività per tanti decenni, seppur tra mille difficoltà e complicazioni»