Novello Rivanelli compie 102 anni e per gli auguri arriva anche la sindaca

La sindaca Giovanna Rossi, in rappresentanza di tutta l’amministrazione Comunale e a nome dell’intera comunità, ha portato un augurio speciale al signor Novello Rivanelli per i suoi 102 anni. «Ben 102 anni e non sentirli – afferma la sindaca di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – .Auguri a nome di tutta l’Amministrazione Comunale al meraviglioso Signor Novello Rivanelli, classe 1920, che mi ha accolta con tutta la forza e l’energia di un 102enne in salute e con un gran desiderio di raccontarmi tante cose con lucidità ed immensa simpatia. Un’ora stupenda con un signore d’altri tempi ed i suoi racconti pieni di vita. Il segreto per arrivare a questo traguardo: mangiare di tutto, zero medicine, zero alcolici e tanto movimento. Grazie Signor Novello e tanti auguri di cuore, il regalo l’ha fatto Lei a me con la Sua gioiosa accoglienza».