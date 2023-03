San Vito di Vigonza sempre più vicina a diventare territorio comunale di Noventa

Il passaggio della frazione di San Vito di Vigonza a Noventa Padovana non è più un sogno. E' passata la mozione del sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano che ha chiesto pieno mandato per interfacciarsi con la Regione e dare via all'iter per allargare i confini comunali. I quattro consiglieri di minoranza del centro sinistra, in disaccordo con la maggioranza, pur riferendo di essere favorevoli ad accogliere San Vito hanno abbandonato l'aula al momento della votazione. Morale, nove votanti su nove hanno votato per far passare la mozione. Di fronte a una settantina di cittadini di San Vito, arrivati a Villa Valmarana per assistere a questo passaggio storico, il consiglio comunale di Noventa Padovana ha approvato martedì 7 marzo la mozione presentata dal sindaco Marcello Bano per iniziare il percorso di modifica dei confini comunali, come richiesto dai 530 residenti della frazione che hanno firmato per il passaggio dal Comune di Vigonza a quello di Noventa.

Sponda San Vito

Le loro ragioni sono state illustrate in apertura di seduta dai due consiglieri vigontini Marisa Grisenti e Niccolò Tacchetto. «La vita quotidiana dei sanvioti verte su Noventa – ha spiegato Grisenti – a questo comune si rivolgono per la scuola, i servizi, la farmacia, le poste, la spesa quotidiana, i trasporti pubblici, la biblioteca, il centro anziani e molto altro. Da tempi lontanissimi si parla di questo tema: ieri sera ho incontrato una mia vicina, che da poco ha perso il padre di 94 anni. Mi ha detto che da giovane, suo papà aveva partecipato a una raccolta firme per la medesima questione. Purtroppo le diverse amministrazioni si sono sempre rivelate sorde alle nostre richieste. A prescindere da come andrà a finire, questa volta prima Vigonza e poi Noventa hanno dato un bel segnale di democrazia, ascoltando i cittadini e dando loro modo di esprimere la propria volontà». «Sul fatto che sia un tema sentito parla da sola questa sala piena di sanvioti – ha aggiunto Tacchetto – a Vigonza abbiamo portato in consiglio comunale una battaglia che i nostri concittadini combattono da almeno 40 anni, ottenendo un voto favorevole. Per noi è una questione pratica, perché alcuni servizi come il trasporto scolastico o il poter venire a fare documenti vicino a casa non sono possibili senza il cambio di comune. Ma è anche una questione di relazioni sociali: i nostri amici, i nostri affetti sono qui, dove siamo andati a scuola. Ricordo quando da ragazzino mettevo i soldi nel salvadanaio aspettando le serate della Fiera del Folpo».

Il sindaco Bano

«Non siamo qui per dire come andrà a finire – ha commentato il sindaco Marcello Bano – per decidere noi cosa deve succedere ai confini del nostro comune e di quello di Vigonza. Siamo qui perché 530 persone ci hanno fatto presente una loro esigenza: quella di votare, di esprimersi sul futuro della loro comunità. E noi stasera siamo chiamati a dire loro sì o no, apertamente e senza nasconderci. La frazione di San Vito è un unicum geografico - ha proseguito - perché è staccata fisicamente dal comune di appartenenza. C'è un fiume che passa in mezzo, e per andare a San Vito da Vigonza bisogna obbligatoriamente passare attraverso il Comune di Noventa, oppure quello di Padova. Abbiamo costruito un documento intorno a due semplici principi: sostegno incondizionato alla battaglia dei cittadini di San Vito, e mandato al sindaco e alla giunta di attivarsi dal punto di vista pratico per portare a casa il risultato, anche ricorrendo alla consulenza di esperti della materia. Noi questa partita la giocheremo fino in fondo, e non ci fermeremo fino al traguardo».