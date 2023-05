Il matrimonio tra San Vito e Noventa? Primo passo: il referendum

Il comune di Noventa Padovana ha affidato a Mario Bertolissi, già professore ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università di Padova, tra i più esperti costituzionalisti a livello nazionale e componente della delegazione trattante per l'Autonomia del Veneto, l'incarico di supportare l’Ente nell’individuazione del miglior percorso costituzionale ed amministrativo da intraprendere per arrivare a un referendum tra la popolazione sul tema del passaggio sotto Noventa della frazione di San Vito di Vigonza. Lo ha fatto oggi, 4 maggio, nella splendida cornice di villa Valmarana a Noventa Padovana. Sulla questione si sono espressi con due mozioni prima il consiglio comunale di Vigonza e poi quello di Noventa, entrambe favorevoli alla consultazione popolare. A seguito della mozione votata dal consiglio comunale vigontino, il sindaco Boscaro ha incaricato gli uffici comunali di effettuare un'istruttoria per studiare la questione dal punto di vista tecnico. Sono emerse alcune criticità legate ai servizi per la comunità e ai finanziamenti del PNRR, che vanno necessariamente approfondite.

Il pensiero di Bano

«La volontà politica è chiara – ha riferito il primo cittadino di Noventa Marcello Bano – ora si tratta di tradurre questa volontà in atti concreti: un terreno ancora tutto da esplorare e non privo di asperità, vista l'eccezionalità del caso e la complessità della materia dal punto di vista giuridico. Per questo abbiamo voluto incaricare uno dei massimi esperti a livello nazionale di studiare la questione in ogni dettaglio, per presentarci poi di fronte alla Regione con una richiesta solida che tuteli la volontà popolare e le legittime richieste dei cittadini della frazione, che hanno il diritto di esprimersi in modo democratico. La nostra collaborazione con Vigonza e con il sindaco Boscaro, cui va riconosciuto il coraggio politico di aver finalmente preso in mano una questione storica dopo decenni di tentennamenti e false partenze - ha concluso - è costante e assoluta».

Il pensiero di Boscaro

«Ai sanvioti e tutti gli altri vigontini dobbiamo prima di tutto chiarezza e serietà – ha precisato il sindaco di Vigonza Gian Maria Boscaro – Sarà quindi necessario uno studio approfondito della questione, per tutelare da un lato la richiesta legittima e democratica dei sanvioti, troppo a lungo rimasta inascoltata, dall'altro i progetti per lo sviluppo e il futuro del nostro territorio. Ci muoveremo insieme con gli amici di Noventa, mettendo i nostri tecnici e consulenti a confronto coi loro per individuare, tutti assieme, la soluzione migliore».

Bertolissi

Mario Bertolissi, ha infine illustrato quale sarà il suo compito: «Il mio ruolo sarà quello di gettare le basi per arrivare in maniera limpida e lineare al referendum, ricordandosi sempre che in democrazia è fondamentale anteporre le volontà dei cittadini di San Vito a tutto il resto». Si lavorerà inoltre perchè al referendum possano aderire esclusivamente i cittadini gravitanti su San Vito che da anni vedono la loro "terra" madre in Noventa sul fronte dei servizi, della scuola, del commercio e delle relazioni interpersonali. Una battaglia che precedenti amministrazioni non hanno preso mai in esame e che mai come questa volta sembra vicina ad un traguardo che di fatto faccia contenti tutti.