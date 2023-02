Bano: «Noventa può diventare la "casa" del calcio Padova»

Il patron del calcio Padova Joseph Oughourlian ha visitato oggi, 16 febbraio, gli impianti sportivi di via Roma a Noventa Padovana. Si tratta del nuovo quartier generale del settore giovanile biancoscudato dove anche la prima squadra svolge alcune sedute di allenamento. L'occasione è servita al principale azionista del glorioso sodalizio per conoscere di persona il sindaco di Noventa, Marcello Bano, che per primo un anno fa ha fiutato l'opportunità di creare una sinergia con il calcio Padova per dare nuova vita agli impianti di Noventa, creare commercio, opportunità professionali e portare sempre più in alto il comune che sta abbinistrando. In questa operazione ha trovato il pieno consenso di tutta l'amministrazione comunale a cominciare dall'assessore allo Sport Davide Iafelice. L'incontro del pomeriggio odierno è giunto dopo che in matttinata il patron aveva incontrato la stampa allo stadio Euganeo.

La "casa" del Padova

«Ci candiamo come casa del Calcio Padova, naturalmente se loro lo vorranno». Così il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano al termine dell'incontro con il patron biancoscudato Joseph Oughourlian, oggi pomeriggio in visita agli impianti sportivi di via Roma, che già da mesi ospitano gli allenamenti delle squadre giovanili della società. «C'è la massima disponibilità dell'amministrazione comunale perché il Padova venga qui - ha spiegato il primo cittadino - abbiamo gli spazi adatti per ospitare un progetto a lungo termine, e siamo come sempre a disposizione per gli imprenditori che decidono di investire sul nostro territorio. Abbiamo intenzione di realizzare altri campi in erba naturale, nuove tribune e nuovi spogliatoi per portare queste strutture sportive a un livello di eccellenza. Si tratta di interventi da realizzare in progetto di finanza, per cui siamo disposti ad allungare la concessione anche oltre i soliti 5 o 10 anni, purché gli investimenti vengano fatti. Se ci sarà la disponibilità del Padova in questo senso, li accoglieremo a braccia aperte».

Un rapporto consolidato

«E' ormai da un anno che stiamo lavorando con la presidente Alessandra Bianchi e con gli altri soci, insieme abbiamo risolto molti problemi, è una collaborazione che speriamo di rendere permanente, anche perché in questi campi si allenano molti ragazzi del nostro territorio. Con Oughourlian c'è stata subito un'ottima intesa, ci siamo dati appuntamento in estate per una visita alle splendide ville venete del nostro comune. Capiamo - ha concluso il sindaco - la difficoltà che spesso patiscono gli investitori privati quando si scontrano con la burocrazia degli enti pubblici: qui c'è un'amministrazione giovane e dinamica, insediata da poco, le soluzioni se si vuole si trovano. Basta aver voglia di lavorare, e quella di sicuro non ci manca».