Autonomia del Veneto: convegno in Villa con ospiti illustri

"Dall'accentramento all'autonomia: la Repubblica attende" è il titolo dell'incontro che il comune di Noventa Padovana dedicherà venerdì 17 marzo alle 21, nella suggestiva cornice di Villa Grimani Valmarana, al tema dell'autonomia del Veneto. Ospiti della serata il professore e avvocato Mario Bertolissi, già ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Padova, autore di un'infinità di saggi in materia amministrativa e costituzionale nonché membro della delegazione trattante per l'autonomia differenziata del Veneto, e il presidente del Consiglio Regionale Roberto Ciambetti.

I presenti

A fare gli onori di casa il sindaco di Noventa Marcello Bano. «Abbiamo organizzato questa serata – ha detto – per fare il punto su una grande riforma che il nostro territorio attende da sempre. Giustamente il nostro presidente Luca Zaia la definisce 'la madre di tutte le battaglie'. Il tema, per noi sempre di attualità, è recentemente tornato alla ribalta col disegno di legge presentato dal ministro Calderoli. Questo incontro vuole essere un momento divulgativo rivolto a tutta la cittadinanza, anche per sfatare le tante credenze erronee e i falsi miti dovuti a una cattiva informazione sull'argomento. Molti per esempio - ha proseguito - non sanno che l'idea dell'autonomia non nasce nel 2017, coi referendum che videro protagonisti oltre 2,3 milioni di veneti e 3 milioni di lombardi, ma fa parte dei principi fondanti della Repubblica italiana fin dalle sue origini, nel dopoguerra, quando i nostri Padri costituenti disegnarono uno Stato capace di promuovere e tutelare le identità regionali e locali. Un'idea da allora rimasta in gran parte sulla carta. Crediamo sia arrivato il momento di darle corpo e concretezza».