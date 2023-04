Nuove condotte del gas in via Roma: inevitabili disagi alla viabilità

Aprirà il 26 aprile il cantiere di via Roma per la sostituzione della condotta del gas che passa sotto la sede stradale. La circolazione resterà possibile, ma per tutti i giorni feriali sarà in vigore il senso unico alternato in prossimità del cantiere, dalle 7,30 alle 18. I lavori si protrarranno per diversi mesi: il cantiere partirà dall'intersezione con via Argine Sinistro Piovego per poi muoversi, mano a mano che le operazioni procedono, in direzione del Municipio.

Nella fase iniziale dei lavori, dal 26 aprile in poi, sarà inoltre necessario chiudere interamente la carreggiata, negli stessi giorni e orari, in via Argine Sinistro e nel tratto che la collega col ramo principale di via Roma. L'apposita segnaletica sarà predisposta dalla Polizia Locale.

Le precisazioni del sindaco

«Come già annunciato in precedenza – ricorda il sindaco Marcello Bano – partiamo con quella che è la fase più delicata di un imponente lavoro che interesserà, fino alla fine del 2025, ben 7 chilometri di rete del gas nel territorio comunale. Si tratta di lavori necessari per motivi di sicurezza che vanno obbligatoriamente eseguiti come da indicazione di Arera, l'autorità nazionale di regolazione per l'energia. Occorre sostituire - ha proseguito - tutte le condotte in pvc, materiale non sicuro e poco performante, con nuove tubature in polietilene ad alta intensità. Andava fatto già da molti anni: Noventa è uno dei comuni dove il pvc è più presente sotto la sede stradale. Chiediamo pazienza ai nostri concittadini per gli inevitabili disagi che dovranno subire: abbiamo messo in campo ogni possibile accorgimento per ridurli al minimo, purtroppo evitarli completamente non era possibile. Al termine di questo cantiere, via Roma - ha concluso - sarà completamente riasfaltata e interessata da nuovi interventi migliorativi, tra cui l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche».