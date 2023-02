Nuova condotta del gas: via Tasso chiusa: disagi previsti in centro storico

Via Tasso chiude al traffico da lunedì 27 febbraio, con divieto di circolazione e di sosta dalle 7,30 alle 18,30, per consentire i lavori di sostituzione della condotta del gas che passa sotto la sede stradale. L'ipotesi di interdire la circolazione solo in uno dei due sensi di marcia era stata accuratamente valutata dai tecnici, ma si è purtroppo rivelata impraticabile, dal momento che le tubature da sostituire si trovano sotto il centro della carreggiata. Il cantiere occuperà un tratto stradale di circa 40 metri, spostandosi al tratto successivo una volta terminato l'intervento, e lasciando libera alla circolazione la restante parte di via. Al termine della giornata lavorativa, gli scavi verranno chiusi, adeguatamente protetti e individuati da segnaletica rifrangente e luminosa, consentendo il ripristino della circolazione, con senso unico alternato in prossimità del cantiere.

Eccezioni

Esclusi dal divieto i veicoli dei residenti nei tratti di volta in volta interessati, che saranno avvisati dalla ditta che esegue i lavori circa presenza e durata del cantiere di fronte alle loro abitazioni. Adeguata segnaletica verrà inoltre posizionata nelle vie limitrofe, per informare dell'impossibilità di accedere a via Tasso e indicare i percorsi alternativi. Deviate anche le linee del trasporto pubblico locale, ad eccezione del martedì mattina dalle 7:30 alle 14:00, quando la copresenza del mercato settimanale rende impossibile percorrere altri tragitti, vista la chiusura di via Caduti sul Lavoro.

Parla il sindaco

«Si tratta di lavori necessari per motivi di sicurezza - spiega il primo cittadino Marcello Bano - che vanno obbligatoriamente eseguiti come da indicazione di Arera, l'autorità nazionale di regolazione per l'energia. Occorre sostituire tutte le condotte in pvc, materiale non sicuro e poco performante, con nuove tubature in polietilene ad alta intensità. Andava fatto già da molti anni: purtroppo Noventa è uno dei comuni dove il pvc è più presente sotto la sede stradale. E' inutile girarci intorno - ha precisato - questi lavori causeranno disagi. Abbiamo messo in atto tutti gli accorgimenti possibili per ridurli al minimo, ma evitarli non è possibile. Il tratto interessato rimarrà chiuso per circa un mese, ma nell'immediato futuro l'intervento andrà ripetuto in molte altre vie, per un totale di 7 chilometri di rete entro la fine del 2025. E' il prezzo da pagare per portare il gas nelle case delle famiglie. La buona notizia - ha concluso - è che al termine del cantiere gli asfalti verranno completamente rifatti, e quindi i residenti potranno godere di una strada nuova, oltre che di una rete del gas più sicura e funzionale».