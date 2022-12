L'invasione di grandi e piccini per godersi il profumo del Natale

Natale alle porte, sarà un'altra domenica di grandi appuntamenti per grandi e piccini a Noventa Padovana. Il tutto sotto la supervisione dell'assessore al Commercio Davide Iafelice.

Il dettaglio

Alle 14,30 arriva in piazza Europa Babbo Natale, un occasione per i bambini per incontrare all'interno della sua casetta il loro eroe e confidargli i loro desideri e consegnarli la letterina. L'appuntamento si protrarrà fino alle 19,30. Dalle 15 alle 21 sarà attivo sempre in piazza Europa il villaggio di Natale a cura dell'associazione commercianti di Noventa Padovana, "Open Mind". Sarà il luogo per tutti i presenti dove assaporare colori, sapori e profumi natalizi. Sempre dalle 15 alle 21 è attiva l'animazione con il dottor Clown. Un momento dedicato ai bimbi e ai loro genitori voluto fortemente dall'associazione Piccolo Principe e la Clinica mobile del Pupazzo.

L'assessore

«Questa lunga vigilia al Natale si sta svolgendo nel migliore dei modi - ha detto l'assessore al Commercio Davide Iafelice - ringrazio tutti coloro che si stanno prodigando per il felice esito delle singole iniziative che stanno raccogliendo consensi in una forbice di cittadini molto ampio, a dimostrazione della scelta oculate degli eventi che stiamo proponendo. Per la giornata di domani mi auguro che la piazza sia presa d'assalto dalla popolazione e che si ricordi di utilizzare i nostri commercianti per i regali da mettere sotto l'albero».