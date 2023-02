Noventa dice addio a Nicoletta Boscaro, moglie e madre meravigliosa

Dolore a Noventa per la morte prematura di Nicoletta Boscaro, 58 anni, moglie dell'imprenditore ed ex candidato sindaco Ferdinando Cacco e madre di Margherita e Gianmaria, quest'ultimo attuale consigliere comunale di maggioranza nell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marcello Bano. A stroncarla dopo una strenua lotta durata un paio d'anni è stato un tumore che giorno dopo giorno le ha tolto le forze. Il decesso è sopraggiunto oggi, 19 febbraio lasciando senza parole tutti coloro che fino all'ultimo hanno confidato in una guarigione.

Chi era Nicoletta

Era una donna dall'animo buono, ma al allo stesso tempo forte come un leone, che ha saputo affrontare questo percorso di malattia senza mai lamentarsi e nascondendo le sue paure e, anzi, cercando anche di proteggere i suoi familiari con tutte le sue speranze ed i sogni per il futuro dei suoi figli e della grande famiglia che ha sempre sognato. Lei, Nicoletta Boscaro, era una bomba di allegria, la luce della casa, sempre grata di ogni dono datole dalla vita, grata anche delle persone incontrate durante la malattia, medici ed infermieri che l'hanno fatta sentire amata. La sua vita è stata interamente dedicata a far crescere i propri figli e a donare amore e serenità al suo adorato Ferdinando.

Il cordoglio

La famiglia Cacco a Noventa Padovana e non solo è molto conosciuta e apprezzata. Per tutta la domenica sono stati tanti coloro che hanno voluto portare al marito Ferdinando e ai figli Margherita e Gianmaria la loro vicinanza, nel tentativo di render loro questo momento meno doloroso. Già domani, lunedì, si conoscerà la data delle esequie. Nicoletta in tanti la ricordano anche nel ruolo di volontaria alla bettola della Lega durante la fiera del Folpo. Ora non rimane altro che il ricordo di una donna che si è sempre fatta in quattro per gli altri, sempre con il sorriso sulle labbra.