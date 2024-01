Referendum San Vito, il centrosinistra: «Anche i cittadini di Noventa devono votare»

Sarà la Regione a stabilire tempi e metodi per l'annessione di San Vito di Vigonza al territorio di Noventa Padovana. Si è arrivati a questo traguardo storico inseguito da almeno trent'anni, al termine di un lavoro certosino dell'amministrazione comunale di Noventa e dei colleghi di Vigonza. Come sempre accade, non sono mancate difficoltà, ma alla fine si è arrivati alla quadratura del cerchio. Come è giusto che sia nel gioco delle parti, i consiglieri comunali del centro sinistra di Noventa, all'opposizione

in consiglio comunale, hanno voluto dare la propria versione su questo tema che sta monopolizzando l'attenzione della collettività da diversi mesi.

Il capogruppo Borina

«La grande opportunità storica inseguita per decenni - ha riferito in una nota stampa il consigliere comunale del centro sinistra Fabio Borina - e che è di fronte ai cittadini di San Vito è frutto della determinazione dei due consiglieri comunali Nicola Tacchetto e Marisa Grisenti e del sindaco Gian Maria Boscaro. A questo si aggiunge una recente modifica della legge regionale che, rende concreta la possibilità dei cittadini di San Vito di andare al voto per chiedere di essere finalmente aggregati al comune di Noventa. Solo la loro volontà e determinazione ha permesso il raggiungimento di questa prima tappa. Ed è stato doveroso per il comune di Noventa, rispondere a questa giusta richiesta e condividere l’obiettivo, che andrà a sancire che le comunità di San Vito e di Noventa sono un tutt’uno da molto tempo».

L'attacco

«In questo processo - ha proseguito l'ex candidato sindaco Borina - ci si deve comunque muovere correttamente nel rispetto di tutti i cittadini coinvolti. Alcuni aspetti emersi nelle delibere dei due enti comunali hanno chiaramente evidenziato, al cittadino attento, che le condivise dichiarazioni pubbliche, di grande sinergia e condivisione del percorso dei due sindaci, Marcello Bano per Noventa e Gian Maria Boscaro per Vigonza, sono alla fine di facciata, visto la grande tensione che sussiste nella vicenda e le forzature fatte in queste delibere in un senso o nell’altro: Noventa dice voti solo San Vito, Vigonza demanda la decisione alla Regione come peraltro previsto, un comune chiama rettifica dei confini, l’altro incorporazione di territorio, Vigonza ricorda il ristoro finanziario che dovrà ricevere, (dovremmo essere 5 milioni di euro). Noventa al momento voleva tralasciare tale aspetto. Se, come ha affermato il primo cittadino Marcello Bano è "una lezione di democrazia decidere di dare la parola direttamente ai cittadini per questa scelta sul futuro del nostro territorio, ci chiediamo perché non vuole che anche i cittadini di Noventa si esprimano su questa vicenda visto che si tratta come ha detto, del “nostro territorio”. Nostro intendeva dei cittadini o suo del sindaco?».

La risposta di Bano

«Come spiegato fino allo sfinimento, non è il sindaco di Noventa a decidere chi deve votare al referendum su San Vito, ma la Regione Veneto. Noi abbiamo chiesto la consulenza di quello che è forse il massimo esperto della materia a livello nazionale, il costituzionalista Mario Bertolissi. Non gli abbiamo chiesto di sostenere una o l'altra tesi, ma di analizzare il quadro giuridico e normativo ed esprimere un parere in merito. Secondo Bertolissi, è possibile sia chiamata a votare solo San Vito, perché il coinvolgimento di altre popolazioni potrebbe avere effetti negativi sul quorum necessario alla validità del procedimento. Noi questo autorevole parere lo abbiamo allegato alla nostra delibera e lo trasmetteremo alla Regione. Questo è il modo serio di fare le cose, di tutelare i cittadini e i loro diritti. La lista "Con Noventa" preferisce, come sempre, buttarla in caciara, con il solito gioco dei tre bussolotti tipico della loro cultura politica tardodemocristiana: prima ignorano il tema per 30 anni, poi alzano la mano a favore della delibera proposta da noi per dare finalmente una risposta ai cittadini di San Vito, infine dichiarano pubblicamente di non condividere i contenuti di un provvedimento votato anche da loro. È un gioco vecchio, che conosciamo bene: stanno provando a fare confusione per bloccare il percorso del referendum, al quale non hanno il coraggio di dichiarare apertamente la loro contrarietà. La buona notizia è che non ci riusciranno, perché abbiamo fatto le cose a regola d'arte, e porteremo a casa il risultato».