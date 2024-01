Le case di riposo di Noventa e Stra cercano quattro giovani volontari

La casa di riposo di Noventa Padovana, in adesione al nuovo bando per la selezione di operatori volontari, pubblicato dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile universale, cerca 5 giovani volontari per le proprie sedi di Noventa Padovana e Stra (Venezia). I progetti di servizio civile universale della casa di riposo si concentrano su attività di assistenza, compagnia e animazione per gli anziani. I volontari selezionati saranno coinvolti in attività di supporto alla vita quotidiana dei

residenti, come l'aiuto durante le attività ricreative e culturali. Il servizio offre ai giovani la possibilità di acquisire competenze e conoscenze in ambito socio-assistenziale, sviluppare le proprie capacità relazionali e comunicative e contribuire al benessere degli Anziani: un'esperienza di crescita personale e professionale.

Cosa fare per partecipare

Per partecipare al bando del servizio civile universale, è necessario essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure avere cittadinanza di paesi terzi, ma essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. È necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, essere in possesso del diploma di scuola media superiore e non avere già svolto il servizio civile nazionale o universale. La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali. È prevista un'indennità mensile di € 507,20.