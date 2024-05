Il parco di via Salata diventerà meta di appassionati di basket e volley

Nella mattinata di sabato 18 maggio sono iniziati i lavori di rifacimento della piastra del parco “I carpini” di via Salata ad Oltrebrenta di Noventa Padovana. Il progetto dell’amministrazione comunale, ideato e seguito personalmente dall’assessore allo Sport Davide Iafelice, prevede la realizzazione di un campo da basket di dimensioni regolamentari ed uno da pallavolo con dimensioni da beach, dove oggi sorge una piastra in cemento oramai completamente deteriorata.

Il progetto

I lavori prevedono in primis la predisposizione dei plinti, necessari per installare i pali del campo da volley e i canestri del campo da basket. Successivamente, verranno effettuate le asfaltature e le resinature, che avranno un colore di grande impatto, sulla scorta dei più famosi playground americani. Durante questi lavori il parco potrebbe essere interdetto, per motivi di sicurezza, per qualche giorno. Dopo aver disegnato le linee dei campi, infine, verranno installati i canestri. Il costo complessivo

dell’opera, che prevede anche la predisposizione per l’illuminazione, per prevedere in futuro dei tornei serali, è di 68mila euro. Il Comune ha presentato domanda per accedere a fondi regionali che una volta ottenuti permetterebbero la copertura di parte dell’intervento.

Parla l'assessore

«Questa piastra, che sino ad oggi era una mera gettata di cemento, mal inserita in un parco pubblico e senza uno scopo preciso, tra un mese - ha detto l'assessore allo Sport Davide Iafelice - sarà un bellissimo campo multifunzionale, di basket e pallavolo, costruito con prodotti d’eccellenza e con un design accattivante, degno dei migliori playground americani. Un progetto a cui tengo moltissimo - ha proseguito - in un parco meraviglioso situato ad Oltrebrenta, una frazione sulla quale stiamo investendo molto come amministrazione. Un campo nel quale potranno anche essere effettuati tornei, a beneficio delle associazioni sportive del territorio, dei giovani e di tutti i cittadini di Noventa Padovana. Al termine dell’opera, i ragazzi e gli sportivi della zona potranno allenarsi e giocare in un contesto meraviglioso. In poco più di due anni abbiamo stanziato oltre 300mila euro per lo sport e le strutture sportive a Noventa Padovana: una cifra molto importante, che parla da sé, e sottolinea

quanto lo sport ed il benessere dei cittadini di Noventa sia una priorità di tutta la nostra amministrazione. E non ci fermeremo certamente qui».