Sognando un giorno di indossare la maglia biancoscudata

Un "esercito" di campioncini: 107 bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, per un totale di 8 squadre dalla categoria “piccoli amici” fino ai “giovanissimi”. I giovani atleti della Noventa Padovana Academy sono stati presentati lunedì 25 settembre agli impianti sportivi del Noventello, in un momento di festa insieme alle famiglie che ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale e di due ospiti d'onore: i calciatori del Padova Michael Liguori e Giovanni Leoni. La società sportiva, nata lo scorso anno e dedicata ai ragazzi di Noventa intenzionati a intraprendere un percorso nel mondo del calcio dilettantistico, ha visto aumentare i tesserati di circa il 40% rispetto alla prima stagione.

L'emozione del presidente

«Ringrazio tutti i genitori che ci hanno dato fiducia, e in particolare quelli che hanno creduto in questo progetto fin dallo scorso anno – ha esordito la presidente Elisa Valandro – il nostro obiettivo è dare ai ragazzi un'educazione atletica, ma non solo: cerchiamo soprattutto di trasmettere i valori tipici dello sport, la lealtà, il rispetto, la dignità, la disciplina. Perché il calcio non dovrebbe insegnare solo a essere campioni in campo, ma anche buoni cittadini fuori dal campo». Per questo la società sportiva ha istituito un premio dedicato al fair play: i piccoli Francesco Ambrosetti e Valerio Paccagnella lo hanno ricevuto dalle mani dei loro idoli, i calciatori della prima squadra del Padova.

Giovanni Leoni e il suo esordio, bomber Liguori e la mamma

Giovanni Leoni, il più giovane giocatore di tutti i campionati professionistici italiani ad aver esordito in serie C, ha ricordato l'emozione di quel momento magico: «Quando il mister mi ha chiesto di scaldarmi, intorno all'80esimo, sono stato invaso dalla paura. Ma al momento di scendere in campo ero tranquillo, ho pensato che tutto quello che dovevo fare era giocare al meglio quei minuti». Michael Liguori, 11 reti nella scorsa stagione, ha ricordato la sua prima maestra di calcio, la madre, che gli insegnò i primi rudimenti di questo sport e lo incoraggiò a seguire la sua passione.