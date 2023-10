La casa di riposo di Noventa cerca volontari

La casa di riposo di Noventa Padovana accoglie da lungo tempo volontari che donano il loro tempo e le loro competenze per assistere gli anziani. Sotto la guida degli educatori della struttura, i volontari rappresentano una risorsa preziosa per la realizzazione di progetti e attività quotidiane. Essi collaborano nel trasporto presso il centro diurno, nel laboratorio di musica e canto, nelle visite al mercato e al bar, nell'accompagnare gli ospiti alla messa e nella gestione della biancheria e del guardaroba. Durante il periodo della pandemia da Covid 19, i volontari hanno inoltre fornito un prezioso supporto nella gestione delle visite dei familiari.

Si cercano volontari

L'ente di Noventa è alla ricerca di nuovi volontari, in particolare per la cura delle piante ornamentali, per svolgere piccoli rammendi e modifiche sartoriali, nonché per il trasporto degli anziani presso il centro diurno. Non è richiesta alcuna formazione specifica per diventare volontari, è sufficiente possedere buona volontà e il desiderio di dedicarsi agli altri. Anche i minorenni sono i benvenuti, previa autorizzazione di un genitore. Tra i volontari e la struttura viene stipulata una convenzione che include anche una copertura assicurativa. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio educativo al numero 049 625354 o inviare una e-mail a info@cdrnoventapadovana.it. Sarà programmato un colloquio conoscitivo con il responsabile della casa di riposo e del servizio educativo.