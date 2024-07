Sport e passeggiate con i cani in tutta sicurezza

Da area a rischio degrado negli anni scorsi, a polmone verde di inestimabile valore in grado di accogliere centinaia di famiglie e di giovani soprattutto nei mesi estivi. Giovani sportivi, appassionati e proprietari di amici a quattro zampe, nuove opportunità proposte dall'amministrazione comunale di Noventa Padova. In via Salata al parco "I Carpini" è stata inaugurata il 17 luglio un'area cani recintata con tutti i servizi annessi e un campo da basket e volley dove i ragazzi potranno divertirsi e trascorrere qualche ora di sano sport a cielo aperto. Contestualmente verranno potenziati i controlli del polmone verde, anche con l'ausilio della videosorveglianza per evitare possibili atti vandalici.

La presentazione

«Ringrazio i residenti di Oltrebrenta, i giovani sportivi del territorio e tutti i presenti all’inaugurazione - ha detto il sindaco Marcello Bano - abbiamo festeggiato insieme i recenti interventi dell’amministrazione comunale nel parco “I Carpini”, pensati per migliorare la vita dei cittadini della frazione, compresi i nostri amici a quattro zampe. Questa area verde da giovedì dispone di un campo da basket regolamentare e di un campo da pallavolo, a disposizione di tutti quanti vorranno utilizzarli. E’ stata inoltre realizzata la promessa area cani, recintata e attrezzata con panchina, cestino e fontanella». Ha proseguito: «Si tratta di lavori dal costo contenuto ma di grande importanza per i cittadini, che li richiedevano a gran voce: un doveroso ringraziamento va anche a tutta la mia squadra di governo, in particolare al vicesindaco Nicola Cannistraci e all’assessore Davide Iafelice, che hanno seguito in prima persona questi interventi per le rispettive competenze».