Via libera alla costruzione della Casa della Comunità

Casa della Comunità a Noventa Padovana: ci siamo. Aprirà nei primi giorni di marzo il cantiere per la nuova Casa della Comunità che l’Ulss 6 Euganea ha deciso di prevedere a Noventa Padovana, nel cuore dell’area verde di pertinenza della casa di riposo. Una location scelta dall’attuale amministrazione comunale, insieme ai tecnici dell’azienda sanitaria, perché ritenuta più adeguata a un intervento di queste dimensioni: la precedente alternativa dell’ex scuola Galilei avrebbe infatti comportato problemi irrisolvibili di viabilità e parcheggi, nonché costi e tempi di realizzazione incomparabilmente superiori.

Gli obiettivi

La realizzazione di questo edificio si pone l'obiettivo di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio da parte di Ulss 6 Euganea, migliorandone la qualità, in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I criteri progettuali sono principalmente legati alla creazione di uno spazio umanizzato, accessibile, funzionale e chiaramente leggibile in tutti i suoi aspetti architettonici. Un'architettura distintiva dalle linee semplici e geometriche, in un contesto immerso nel verde. L’edificio è caratterizzato da un corpo centrale di ingresso e accoglienza e due ali simmetriche, adibite ad attività ambulatoriali generali, diagnostiche e specialistiche. Le aree esterne sono state progettate con l'obiettivo di ridurre al massimo l’impermeabilizzazione del suolo, incentivare la mobilità lenta grazie agli accessi ciclabili e incidere il meno possibile sull’ambiente. La struttura sarà dotata di un ampio parcheggio al servizio degli utenti e dei dipendenti. Il progetto ha seguito la linea guida fondamentale del principio DNSH (Do Not Significant Harm), introdotto dalle più recenti normative europee per assicurare che i progetti finanziati dal PNRR non arrechino nessun danno significativo all’ambiente.

Il commento

«Ringraziamo l’Ulss 6 Euganea che ha deciso di puntare sul Noventa per l’offerta dei propri servizi in una nuova struttura all’avanguardia - commenta il sindaco Marcello Bano – in merito alla localizzazione del complesso crediamo di aver individuato la soluzione migliore, che consentirà all’azienda di rispettare le stringenti scadenze previste dal PNRR, e alla popolazione di usufruire dei servizi in modo più agevole rispetto a quanto previsto dai nostri predecessori». La notizia di questa importante opera in partenza ha riscosso il pieno consenso da parte della collettività.