Nonna Maria festeggia il traguardo dei 100 anni

Ieri 9 maggio Velis Maria Longhin, domiciliata in via Giovanni XXIII a Noventa Padovana ha tagliato il prestigioso traguardo dei 100 anni di età. Lo ha fatto insieme ai familiari più stretti che in questo giorno speciale l'hanno riempita d'affetto e di attenzioni. Gradita sorpresa nell'arco della giornata è stata anche la visita del sindaco di Noventa Marcello Bano e dell'assessore al Commercio Davide Iafelice che l'hanno omaggiata con un mazzo di fiori augurandole ogni bene e dandole appuntamento al prossimo anno per un altro importante traguardo.

La festeggiata

Velis Maria Longhin è nata a Lughetto in provincia di Venezia, vissuta a Campagna Lupia sempre nel veneziano, sfollata di guerra a Cermes Merano con madre e padre e due adorati fratelli Maina e Sullivan da tempo venuti a mancare. Sposata con Sergio Monticelli conosciuto sempre a Cermes, dove lui si trovava per lavoro. Dal loro amore è nata Marina. La centenaria e il marito si sono poi trasferiti per lavoro in Sardegna. Una volta tornati a Roma luogo di nascita del nonno, è nato l'altro figlio Sandro. La coppia si è infine trasferita a Ponte di Brenta nell'area est di Padova. Velis Maria Longhin è sempre stata una brava casalinga, una devota moglie e ha accudito con amore i 2 figli i 2 nipoti Elena e Marco. Donna tenace che ha seguito il marito nei sui 20 anni di malattia. Ora si gode le pronipoti Emma e Giulia a Noventa Padovana dove vive con la figlia.