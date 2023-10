Borina: «Il sindaco Bano ha tolto il contributo alla Pro loco»

Continuano le schermaglie tra maggioranza e opposizione a Noventa Padovana. L'ultimo screzio si è consumato mercoledì 27 settembre durante una seduta di consiglio comunale. Ad esternare il proprio malcontento sono i consiglieri all'opposizione del centro sinistra capeggiati dall'ex candidato sindaco Fabio Borina del gruppo "Con Noventa". L'opinione che tutti si stanno facendo è che la campagna elettorale non si sia mai fermata e, nonostante manchino ancora tre anni alle amministrative, già in paese si ipotizza una battaglia finale tra l'attuale sindaco Marcello Bano e il consigliere all'opposizione Luigi Alessandro Bisato. C'è ancora tanto tempo e le cose potrebbero cambiare, ma questo è quello che si respira tra i vicoli del territorio..

Pro loco, contributi negati

«Il sindaco Marcello Bano - ha detto Borina - rivendica la cancellazione di un contributo alla Proloco per l'organizzazione di eventi di promozione del territorio e del volontariato in quanto non perfettamente allineata al suo modo di pensare. Alla Pro loco che da più di vent’anni ha raccolto l’eredità di alcune iniziative nate dai cittadini e le ha portate avanti con impegno e dedizione, vedi festa della befana e del Redentore sul ponte di Noventa, ha negato il contributo che da diversi anni tutte le amministrazioni riconoscevano, perché la Pro Loco ha voluto mantenere l’organizzazione in capo a se della festa del Redentore e non passarla all’organizzazione del Comune». Parlando anche a come degli altri consiglieri del gruppo Con Noventa, Bordina ha proseguito: «Non vogliamo entrare nella discussione su come le feste possono essere sicuramente migliorate, ma vogliamo sottolineare e condannare il metodo adottato. Un concetto di “longa manus” dell’amministrazione comunale che le associazioni devono assolvere se desiderano vedere riconosciuto il loro impegno nel territorio. Chi non si inchina al pensiero unico viene emarginato. E a chi prova a ribattere o a far emergere una posizione diversa come diverse sono le sensibilità e le aspirazioni dei cittadini, come il nostro consigliere comunale Riccardo Franceschini, è in grado solo di urlare "Stai zitto! Stai zitto" Arroganza, ingiustificabile di chi è incapace di ascoltare le idee altrui. Una situazione vergognosa: altro che sindaco di tutti, al massimo è il sindaco di chi la pensa come lui».

La replica puntuale del primo cittadino

«Per noi non esistono eventi "dell'amministrazione" o eventi "della Pro Loco", gli eventi e le manifestazioni pubbliche come la Fiera del Folpo o la festa del Redentore appartengono a tutti i cittadini di Noventa. Cittadini che ci hanno eletto per amministrare le risorse pubbliche e perseguire il bene comune. Essere il sindaco di tutti - ha replicato il sindaco Marcello Bano - non significa impiegare i soldi di tutti elargendo contributi soltanto a qualcuno, magari in cambio di simpatie elettorali, come veniva fatto in passato. Crediamo che l'interesse della comunità di Noventa sia di avere gli eventi che il nostro paese si merita. Per questo ci siamo impegnati nel rilancio della Fiera del Folpo, e lo stesso intendiamo fare per la festa del Redentore. Alla Pro Loco, nel corso di numerose riunioni, era stata presentata l'idea di una collaborazione per rilanciare questa manifestazione, che negli ultimi anni sta vivendo un periodo di stanchezza e di scarsa partecipazione popolare. Avevamo messo sul piatto importanti risorse pubbliche per perseguire insieme questo obiettivo: purtroppo da parte dell'associazione vi è stata una chiusura totale all'idea di collaborare con l'amministrazione. Il risultato lo si è visto con l'ultima edizione della festa, a nostro giudizio non all'altezza di quello che i nostri cittadini si meritano. Vedremo di far meglio l'anno prossimo, con o senza la Pro Loco. Chi si aspetta da questa amministrazione mance e mancette, coi soldi di tutti, per perseguire qualche interesse privato, ha fatto male i suoi conti. Quelle risorse - ha concluso - saranno impiegate per organizzare il prossimo anno eventi degni di questo nome».