«Rosario Sanarico ha incarnato fino all'ultimo il concetto di "servizio"»

Otto anni dopo la ferita è ancora aperta, ma cresce anno dopo anno la speranza di un futuro migliore anche grazie ai gesti eroici di servitori dello Stato che hanno perso la vita durante l'adempimento del proprio dovere. Questa mattina 20 febbraio, in occasione dell’ottavo anniversario della morte del sostituto commissario Rosario Sanarico, sommozzatore del Centro Nautico di La Spezia, si è svolta una commemorazione a villa Grimani Valmarana a Noventa Padovana. Ad inizio cerimonia è stato letto un messaggio del governatore del Veneto Luca Zaia che ha elogiato il sacrificio del sommozzatore, ricordandone le qualità umane e professionali.

Il ritratto e la commozione

E’ stata ripercorsa la carriera ed il tratto umano di Rosario Sanarico, attraverso gli interventi del questore Marco Odorisio, del prefetto Francesco Messina e del sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano. Presenti anche i colleghi di Rosario, giunti dal Cnes di La Spezia oltre, naturalmente, ai familiari, la moglie Antonietta e la figlia Anna Vera. Nel suo intervento il questore ha sottolineato come Rosario Sanarico abbia costituito e costituisca un indelebile esempio del concetto di “servizio”, interpretato attraverso l’attaccamento ai valori rappresentati dall’uniforme della Polizia di Stato. Il prefetto Francesco Messina ha sottolineato come l’accettazione del rischio per coloro che svolgono una pubblica funzione definisca come eroica la loro azione quando portata, come in questo caso, all’estremo sacrificio. E’ intervenuto anche Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio Regionale della Liguria, che ha portato testimonianza del diffuso sentimento di ammirazione e riconoscenza che, nella comunità di La Spezia, la figura di Rosario Sanarico ha lasciato grazie alle sue doti professionali ed umane. Il sindaco Marcello Bano si è rivolto in particolare ai sui concittadini ed ai giovani studenti della scuola “Bruna Carazzolo” di Ponte di Brenta presenti a villa Valmarana, ricordando come e sia dovere delle istituzioni perpetuare la testimonianza di chi ha sacrificato la propria vita per la collettività.

Musica struggente

Gli interventi sono stati intervallati dal quartetto d’archi composto dai Maestri Elio Orio, direttore del conservatorio Pollini, Serena Bicego, Elisa Ardinghi e Carlo Teodoro che ha eseguito “il Canto degli Italiani” e “Lacrimosa” dalla Messa da Requiem di Mozart. Particolare commozione ha suscitato la “Preghiera del Poliziotto” grazie alla voce del tenore Giulio Putrino. Presenti alla cerimonia anche i familiari di Isabella Noventa.

Un momento di preghiera al cippo

La commemorazione è proseguita presso le chiuse del fiume Brenta dove il prefetto, il questore ed Il sindaco hanno deposto, sulle note del “silenzio”, una corona di alloro sul monumento eretto per il caduto proprio sul luogo della tragedia.​ La moglie Antonella e la figlia Anna Vera hanno poi sostato a lungo, in silenzio, davanti al monumento ed al termine della cerimonia hanno ricevuto l’abbraccio delle autorità e dei colleghi del loro “Sasà”. Come accade da otto anni a questa parte, nutrita è

stata la presenza di cittadini che hanno voluto presenziare a questo triste anniversario. Presente tutta la giunta di Noventa, i sindaci di Saonara e Vigonovo e tutte le più alte cariche militari della provincia di Padova. Tra i presenti anche il pubblico ministero Giorgio Falcone, titolare delle indagini che hanno portato all'arresto di Freddy e Debora Sorgato e Manuela Cacco, per l'omicidio di Isabella Noventa. In rappresentanza della Provincia, è intervenuto Daniele Canella, attuale sindaco di San Giorgio delle Pertiche.