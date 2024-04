Gemellaggio con Carballiño: il folpo è il collante del progetto

Mancano ancora più di sei mesi alla Fiera del Folpo 2024 di Noventa Padovana, ma la macchina organizzativa si è già messa in moto, facendo emergere la prima grande novità della prossima edizione. Ieri 10 aprile la giunta comunale di Noventa Padovana ha infatti avviato l’iter formale per il gemellaggio tra Noventa Padovana e Carballiño, città della Galizia nota in tutto il mondo per la sua Festa do Pulpo. Da oltre sessant’anni migliaia di persone si ritrovano la seconda settimana di agosto per questo evento, assiepandosi attorno a grandi pentoloni di rame in attesa di assaggiare questo tipico prodotto, cucinato alla maniera tradizionale galiziana.

Il commento

L’assessore alla Fiera Davide Iafelice, promotore dell'iniziativa, ha effettuato una videocall con il sindaco di Carballiño Francisco Fumega e con l’assessore al Turismo di Cavallino Manuel Dacal, unitamente alla presidente del consiglio comunale di Noventa Padovana Margherita Franceschi. Durante l’interlocuzione, è stata decretata da entrambe le parti la volontà di intraprendere il percorso formale che porterà a siglare il patto di gemellaggio tre le due capitali del folpo. «Siamo molto soddisfatti della risposta delle autorità spagnole, che hanno riconosciuto il valore storico e gastronomico della Fiera, accettando con entusiasmo la nostra idea di gemellaggio - ha dichiarato l’assessore Iafelice - il Folpo è la nostra tradizione ed è motivo d’aggregazione, e su questi concetti abbiamo sviluppato il nuovo corso della Fiera, innovandola. Ora siamo pronti per farla conoscere anche all’estero, fiduciosi nel nuovo format che tanto successo di pubblico ha riscosso negli ultimi due anni, portandola tra le principali fiere enogastronomiche regionali. Un percorso di internazionalizzazione che ci vedrà presenti a Carballiño per raccontare il Folpo e per assistere all'evento del 6 agosto con la preparazione del "tapa” di polpo più grande del mondo; ad ottobre poi saremo pronti ad ospitare a nostra volta una delegazione galiziana per assaggiare il pulpo alla gallega. Il percorso che vogliamo fare è quindi quello di innalzare a livello europeo la Fiera del Folpo, al fine di incentivare il turismo enogastronomico ed il commercio locale del nostro comune».