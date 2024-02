Lavori alla conca di navigazione sotto il ponte del Piovego: disagi alla viabilità

I necessari lavori di manutenzione della conca di navigazione sotto il ponte del Piovego comporteranno questa settimana alcune modifiche alla viabilità di via Roma e via Argine Sinistro, con i relativi e purtroppo inevitabili disagi. Le giornate più difficili saranno quelle di mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio, quando saranno contemporaneamente chiuse via Argine Sinistro nel tratto iniziale a partire dall’incrocio con via Roma e la diramazione di via Roma a partire dall’intersezione con la principale, fronte fioreria Al Ponte, fino all’incrocio con via Carducci.

Cosa fare

La viabilità alternativa sarà garantita dal doppio senso di marcia in via Giovanni da Verrazzano, con l’installazione di un semaforo temporaneo per la circolazione alternata ai due ingressi del sottopasso autostradale. Per ridurre i disagi durante le ore di punta, l’amministrazione comunale ha posticipato l’orario di inizio del cantiere alle 9,30 in entrambe le giornate, con ripristino della circolazione alle 18. Ulteriori provvedimenti, tra cui il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nelle zone interessate dai lavori, sono in vigore già a partire da oggi, 5 febbraio.