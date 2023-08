Un grave lutto ha colpito la comunità di Noventa Padovana. A 50 anni un male incurabile si è portato via Riccardo Simonato, rappresentante di materiali edili. Aveva scoperto di essere ammalato di tumore un anno fa. Nonostante i sacrifici e i dolori, non ha mai perso la speranza di guarire. Il funerale è in programma per domani, 30 agosto alle 15 nella parrocchia Santi Pietro e Paolo di via Roma a Noventa Padovana

Riccardo Simonato

Il cinquantenne lascia nello strazio la figlia di 12 anni i genitori e i fratelli Elisa ed Enrico. Tra le grandi passioni della sua vita, Riccardo amava il mondo dell'equitazione che ha praticato per tantissimi anni. Figlio di imprenditori edili, aveva una miriade di amici. Di lui le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ricordano ora con gli occhi lucidi la lealtà, la sensibilità, la generosità e la capacità di saper ascoltare. Era il classico amico della porta accanto in grado di fungere da collante nelle varie compagnie. Non amava mettersi in mostra, ma il suo carisma e le sue competenze l'hanno sempre portato ad essere una persona amata e apprezzata. Litigare con Riccardo era praticamente impossibile. Anche negli ultimi momenti non ha mai perso la dignità, cercando lui stesso di portare un sorriso tra coloro che lo circondavano nonostante il quadro clinico fosse problematico.