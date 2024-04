Il ristorante Opificio entra nella prestigiosa guida Michelin

Per chi è proprietario di un ristorante, è uno dei traguardi più ambiti. Un sogno che si realizza dopo molteplici sforzi. Il ristorante Opificio di Noventa Padovana in questi giorni di inizio aprile è stato inserito nella guida Michelin. A confermarlo è stato il titolare, Mattia Bettella: «Non appena mi è stato ufficializzato questo traguardo ho pensato agli sforzi profusi in questi anni, all'amore con il quale il mio staff ogni giorno si adopera per offrire il meglio al cliente. Ringrazio veramente tutti di questo riconoscimento, che considero non un punto di arrivo, ma di partenza». Il titolare dell'Opificio ha raccontato cosa è successo: «Tempo fa sono entrati nel locale dei signori, clienti normalissimi che hanno mangiato e hanno trascorso la serata nei nostri spazi. Alla fine, tuttavia, si sono qualificati come emissari di Michelin. Evidentemente nella loro relazione hanno avuto un discreto riscontro dal mio locale e i risultati si sono concretizzati in questa promozione all'interno della guida».

Una gioia enorme

«Sono orgoglioso di quanto è arrivato, ma ai miei clienti voglio dire che di fatto non cambierà nulla. La cordialità, la buona cucina e la possibilità di trascorrere qualche ora a tavola in un luogo raffinato, rimarranno sempre le nostre prerogative. Alla fine sono i clienti che rendono importante un ristorante ed è proprio a loro che voglio dedicare questo riconoscimento di Michelin. Durante il periodo della pandemia ci siamo guardati in faccia. E' naturale che la situazione fosse delicata, ma abbiamo trovato le forze e il coraggio per andare avanti e adesso festeggiamo tutti insieme». La cucina dell'Opificio si divide equamente in piatti di terra e altri di mare cercando di mantenere un equilibrio su tutto e garantire all'utilizzatore finale dei piatti una scelta equilibrata. A Mattia Bettella nelle ultime ore sono arrivati gli apprezzamenti anche dell'amministrazione comunale di Noventa Padovana per quanto ottenuto, con la speranza che tutto il comporto della ristorazione del territorio possa crescere ancora di più.