Dopo dieci anni lascia il dirigente scolastico, per lei una festa a sorpresa

Sabato 15 giugno il dirigente scolastico di Noventa Padovana Daniela Bellabarba è stata accolta alla scuola Santini da genitori, insegnanti, alunni e amministratori vecchi e nuovi. Le hanno organizzato una festa a sorpresa visto che dopo dieci lunghi anni alla guida del panorama scolastico di Noventa, la dirigente a settembre andrà in pensione. Grande è stata la sua emozione quando le è stata consegnata una targa ricordo. La preside ha ringraziato tutti i presenti riferendo che il percorso vissuto a Noventa negli

ultimi dieci anni è stato tra i più significativi della sua carriera di dirigente scolastico.

L'evento

All'evento, che ha riscosso l'emozione della dirigente, hanno presenziato i genitori, gli alunni e gli insegnanti, che hanno voluto ringraziare con immensa gratitudine la professionista per il lavoro svolto per la crescita del mondo scolastico locale. Il tutto con impegno e spirito di sacrificio. Se l'istituto comprensivo Santini negli anni si è fortificato sotto tutti i punti di vista, buona parte del merito è anche di Daniela Bellabarba. Ad accoglierla il sindaco Marcello Bano, gli assessori Giovanna Carraro, Sandra Giolo e Flora Tibò e l'ex primo cittadino Luigi Alessandro Bisato con la quale l'ormai ex dirigente scolastico ha cominciato il suo percorso a Noventa.