Segnalazioni di emergenza "live" grazie alla nuova App del Comune

E' online da ieri 27 giugno il nuovo sito internet del comune di Noventa Padovana, completamente rinnovato nella grafica, nei contenuti e nella struttura, per fornire ai cittadini un accesso più semplice e immediato alle informazioni e ai servizi. Tra le principali novità lo “Sportello telematico al cittadino”, raggiungibile dall’homepage, che raccoglie in un unico luogo virtuale tutti i servizi offerti dal Comune: gli utenti avranno la possibilità di presentare istanze telematiche tramite accesso con Spid, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Per i servizi non direttamente prenotabili o attivabili online, troveranno invece tutte le istruzioni necessarie per richiedere la prestazione attraverso i canali tradizionali.

Segnalazioni "live"

Sempre da da ieri è attiva l'app "Municipium", scaricabile su tutti gli smartphone all’indirizzo municipiumapp.it, attraverso cui sarà possibile inviare segnalazioni geolocalizzate, sicure e riservate agli uffici comunali, ricevere comunicazioni immediate su eventuali emergenze ma anche sugli eventi più importanti che avranno luogo nel territorio di Noventa, disporre di un calendario dei rifiuti con la possibilità di attivare un promemoria nei giorni di raccolta e molto, molto altro. Si tratta di una nuova opportunità per la collettività voluta fortemente dall'amministrazione comunale con la preziosa collaborazione degli uffici.