Nuotatori Padovani, quando sport è solidarietà: in piscina i piccoli profughi d'Ucraina

Luciano Cammelli ha ottant'anni ed è campione regionale ed europeo di nuoto nella categoria Master. Insieme all'avvocato Roberto Boev, responsabile della piscina di via Tirana e presidente dei Nuotatori Padovani, e ad altri tra istruttori e volontari, hanno aperto le porte della struttura ai profughi fuggiti dall'Ucraina. Siamo in via Tirana, in pieno quartiere Palestro. «La Nuotatori Padovani ha aderito al progetto di includere e coinvolgere i ragazzini ucraini che sono arrivati in questi mesi. In tanti ci hanno contattato: chi perché ci conosceva, chi perché era venuto a sapere della nostra disponibilità. Siamo così partiti con i corsi e le attività». L'avvocato Roberto Boev aveva contattato, a inizio emergenza, l'assessore allo sport, Diego Bonavina, per chiedere in che modo potevano rendersi utili per aiutare chi fuggiva. Dal loro incontro è nata l'idea di questa iniziativa. Mentre siamo in visita, la piscina più piccola, la vasca didattica, è occupata dai piccoli che sono ospiti del seminario minore di Rubano. Sono seguiti da diversi tutor e istruttori. «Molti non erano mai stati in piscina, è per noi molto bello vederli imparare a nuotare qui, dar loro questa opportunità». Tra coloro che avvicinano i più piccoli all'acqua c'è appunto Luciano Cammelli. L'ottantenne campione con un po' di nostalgia ricorda come una volta, negli anni '50, i ragazzini imparavano a nuotare facendolo nei canali, nei fossi, e fa una comparazione: «Se hanno vinto la paura dell'acqua? Si buttano e come facevano i bambini di allora, fanno "cagnetto" - dice proprio così, Cammelli, mimando il gesto della braccia in acqua mosse da chi vuole solo non andare sotto - e poi fanno di tutto per restare a galla. E ce la fanno», ci dice sorridendo.