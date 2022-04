Nel Pnrr i fondi per la nuova curva Nord dell'Euganeo. Tifosi appesi ad un bando

Lo stadio Euganeo potrebbe avere anche una nuova curva Nord. L'amministrazione Giordani ha deciso di partecipare ad un bando Pnrr, che potrebbe finanziare il progetto per 4 milioni di euro e completare così il piano con una curva da 2500 posti per gli ospiti. Non solo. Parteciperà allo stesso bando con altri due progetti, che riguardano il Valsugana e il Kione Arena. In tutto si parla di 10,5 milioni di euro per gli impianti sportivi che potrebbero arrivare a Padova e rivoluzionare lo sport in città.

I bandi

Il Comune di Padova partecipa al bando Pnrr "Sport e inclusione sociale" con tre progetti che sono stati presentati oggi 21 aprile dal sindaco Sergio Giordani e dall’assessore allo sport, Diego Bonavina. Il bando prevede tre cluster di interventi all'interno dei quali i comuni possono presentare progetti eleggibili al finanziamento: realizzazione di nuovi impianti all’interno di “cittadelle dello sport”, rigenerazione di impianti esistenti e interventi propri dei Comuni con appoggio delle federazioni sportive nazionali.

I progetti

Il Comune ha presentato progetti in tutti e tre i cluster. Il primo riguarda il Valsugana per un importo complessivo di 3,9 milioni. Prevede un nuovo campo centrale per il rugby, la riqualificazione degli spogliatoi, la costruzione di un campo da calcio in erba sintetica per il Valsugana calcio e l’efficientamento energetico di tutto il complesso sportivo. Il secondo è per la rigenerazione del Pala Kioene per un importo di 2,6 milioni. Comprende la totale riqualificazione energetica del palazzetto, con il rifacimento del campo compreso il riscaldamento a pavimento, la riqualificazione degli spogliatoi e la realizzazione ex novo di due palestre per gli allenamenti. L'ultimo, non in ordine di importanza, è la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport per la pallamano che completerebbe anche la curva Nord dello stadio Euganeo con un investimento di 4 milioni di euro. L’apposita commissione valuterà i tre progetti entro 90 giorni. Se saranno approvati il Comune otterrà i relativi finanziamenti , in tutto 10,5 milioni di euro e dovrà avviare i lavori entro la fine di marzo del 2023, con l’obiettivo, comune a tutti i progetti “targati” Pnrr di essere completati entro il 2026.

«Un sogno»

«Il governo ha pubblicato questo bando del Pnrr, che noi aspettavamo, il 25 marzo e abbiamo avuto solo 30 giorni di tempo per preparare questi progetti, che ovviamente sono preliminari, perché il termine ultimo per inviarli a Roma è il 25 aprile - spiega l'assessore allo sport, Diego Bonavina - .I tecnici però, su nostra indicazione, avevano già iniziato a lavorare su queste tre progettualità e siamo in grado quindi di presentare un dossier completo e preciso. Se, come spero, saranno finanziati tutti e tre, aggiungeremo altri 10 milioni circa ai 30 milioni che abbiamo già investito in questi cinque sullo sport in città, una cifra pari quasi al 5% del bilancio comunale che non si è mai vista prima. Voglio sottolineare due cose: noi vogliamo creare dei poli sportivi in città per evitare quelle commistione che crea difficoltà organizzative agli atleti e alle loro famiglie. E’ così per la Cittadella del Valsugana, lo è ancora di più per il PalaKioene che diventa il polo del volley in città con la costruzione delle due nuove palestre. Non sarà più necessario migrare in altri impianti per gli allenamenti. Due parole in più per il Palazzetto dedicato alla Pallamano che ci permetterà anche di “chiudere” l’anello dell’Euganeo realizzando la curva nord. Padova grazie a questo progetto voluto fortemente anche dalla Federazione che lo ha scelto come strategico. diventa il Centro Tecnico Nazionale della Pallamano Femminile e quindi il punto di riferimento per questo sport in grande crescita. Abbiamo studiato una struttura che ci permette di recuperare la gradinata esistente, che viene conglobata nel palazzetto e ci permette di realizzare una curva che ospiterà tra i 2000 e i 2500 tifosi, più che sufficiente per i supporter delle squadre ospiti. Lo stadio sarà così completo e sottolineato che continuerà a poter essere utilizzato anche per il rugby, cosi come per i grandi concerti estivi il cui palco sarà allestito lungo la pista di atletica davanti alla tribuna est. Abbiamo fatto tutto il possibile, adesso la palla è nel campo del Governo, noi attendiamo gli esiti del bando».

Giordani

«Quando ho saputo che c’era la possibilità di partecipare a questo bando, con l’assessore allo Sport ho deciso subito di far preparare i documenti necessari. Se saranno approvati, miglioreremo in modo significativo due importanti poli sportivi della città, il Valsugana e il PalaKioene, ma soprattutto riusciremo a dare un palazzetto di livello nazionale alla Pallamano e completeremo l’Euganeo. Se poi pensiamo che il Calcio Padova, incrociando le dita, potrà salire in B, e la società ha in programma la realizzazione del Centro Sportivo, per il quale il comune metterà a disposizione solo l’area, vuol dire completare una zona sportiva della città che diventa veramente attrattiva e viva. Siamo molto soddisfatti di questa opportunità, e anche abbastanza fiduciosi di potercela fare. Certo poi bisognerà correre perché anche queste opere dovranno essere realizzate entro il 2026, ma sono certo che sapremo rispettare i tempi previsti e dare alla città ulteriori strutture sportive di qualità»