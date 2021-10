Nuova illuminazione a led a Forcellini, tolte le "scodelle" ora ci sono 89 nuovi punti luce

Nuova illuminazione a led in zona Forcellini. Sono stati installati 89 nuovi punti luce, in sostituzione dei vecchi lampioni a sospensione e tenuti in alto di fili. Nell'intervento sono state coinvolte diverse vie del quartiere: via Forcellini (parte iniziale), via Levi Civita, via Ricci Curbastro, via Padrin, via Pertile, via Rosmini, via da Nono e via Modena. Sono state installate le nuove plafoniere a led a basso consumo energetico e con una maggior resa luminosa, e sostituite le vecchie scodelle. Costo dell'operazione: 80 mila euro

Micalizzi

«E' arrivata anche in quest'altra zona di Padova, che stiamo un po' alla volta risistemando per dare una maggiore efficienza e risparmiare energeticamente» spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi (in foto in basso dopo il sopralluogo a Forcellini) «e questo è un modo per avere un quartiere più illuminato, più bello e più sicuro. Qui c'era bisogno di un intervento di riqualificazione e tra un mesetto circa verranno fatti i ripristini stradali per riparare dove si è lavorato. Ovviamente verranno eliminati e smaltiti anche tutti i vecchi fili che sostenevano le vecchie lampade. Non ci fermiamo qui, perché presto proseguiremo anche in altre zone e nelle nostre periferie, di cui dobbiamo assolutamente prenderci cura sempre».