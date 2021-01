Prosegue la "rivoluzione della luce": nuova illuminazione per il Parco delle Farfalle

Sono terminati in questi giorni i lavori di installazione della nuova illuminazione al “Parco delle Farfalle”, dove sono stati posizionati 38 corpi illuminanti con luce a Led e realizzati dei nuovi cavidotti.

Parco delle Farfalle

Commenta il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Micalizzi: «Tappa dopo tappa, prosegue senza sosta il piano di potenziamento dell’illuminazione in città e la contestuale riqualificazione delle aree pubbliche. Dopo il parco Iris è la volta del Parco delle Farfalle e la nuova illuminazione è un’altra risposta concreta ai cittadini che frequentano questo spazio verde. Abbiamo impegnato una somma di circa 83 mila 500 euro per installare lampade di ultima generazione per ottenere una maggiore efficienza energetica, nel rispetto del risparmio dei consumi e del contenimento delle emissioni di Co2, e una migliore visibilità. Le nuove luci sono già attive e dedicate a valorizzare l’intera area, che è molto frequentata, e in particolare i percorsi pedonali, i vialetti del parco, oltre alla zona chiosco e parcheggio e la parte interna dove si trova la piastra polivalente. Proprio sulla piastra abbiamo posato 4 proiettori, adatti all'illuminazione sportiva, gestiti da un dispositivo a tempo montato su una torretta che consente ai frequentatori di accendere l'impianto tramite un pulsante dedicato per un tempo programmato al fine di evitare sprechi di energia dovuta o a dimenticanze dello spegnimento o, nella peggiore delle ipotesi, ad atti vandalici. Dunque, non solo nuova luce ma un progetto che rende innanzitutto il parco più sicuro, ben illuminato in tutte le sue parti, e più smart».

Soddisfazione

«La Consulta 3A - dichiara la presidente, Silvia Bresin - esprime soddisfazione per il completamento e attivazione dell'impianto di illuminazione presso il Parco delle Farfalle. La sinergia instaurata con il vicesindaco Micalizzi e Uffici tecnici, per la sua realizzazione ha trovato compimento. Un intervento che porta un valore aggiunto al Parco stesso e che amplia la fruibilità da parte di tutti i cittadini del Quartiere».