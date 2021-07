Scuole e trasporti, da settembre via alla nuova linea Due Carrare-Piove di Sacco

A partire dall’inizio delle lezioni, previsto per lunedì 13 settembre, la Provincia di Padova è riuscita a potenziare il servizio di BusItalia Veneto Spa verso gli Istituti superiori di Conselve e Piove di Sacco.

Nuova corsa

In particolare, è stata istituita una nuova corsa scolastica sulla linea extraurbana E035 in partenza da Due Carrare e diretta a Piove di Sacco con possibile interscambio a Bovolenta così da garantire il collegamento con Conselve. Ne beneficeranno anche gli studenti provenienti da Maserà di Padova, Casalserugo e Polverara che frequentano gli istituti Cattaneo-Mattei, De Nicola ed Einstein. «A settembre - ha spiegato il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui - dobbiamo farci trovare il più possibile pronti sul fronte dei trasporti e delle scuole. I nostri uffici hanno lavorato e stanno lavorando insieme a BusItalia Veneto per trovare soluzioni pratiche e migliorare i servizi sulla base delle specifiche esigenze che ci vengono segnalate. In questo caso abbiamo assicurato un collegamento tra tutta l’area che da Due Carrare confina con la Saccisica tramite le strade provinciali 92 e 3, garantendo la possibilità per gli studenti di raggiungere direttamente le scuole superiori di Piove di Sacco e con interscambio anche l’Istituto di Conselve. È un servizio in grado di dare una risposta pratica alle famiglie e ai ragazzi e stiamo lavorando su tutti i fronti che possano aiutare gli studenti a ricominciare il nuovo anno scolastico con più sicurezza e più servizi».

Percorso

Le nuove corse entreranno in esercizio dal 13 settembre nelle giornate scolastiche da lunedì a sabato. Nel dettaglio, il percorso partirà da Due Carrare e transiterà per i centri di Maserà, Casalserugo e Polverara, utilizzando in nuovo ponte della Riviera fino a raggiungere la fermata di “Bovolenta Consorzio”. Da qui si proseguirà per Campagnola, Arzerello e fino all’autostazione di Piove di Sacco dopo il transito in zona Istituti Superiori. Gli utenti che, invece, avranno la necessità di raggiungere l’Istituto Mattei di Conselve potranno effettuare l’interscambio alla fermata “Bovolenta Consorzio” e prendere la corsa della linea E034 in arrivo da Agna alle 7.23 (i bus si attenderanno così da garantire la coincidenza) e destinazione finale a Conselve con arrivo previsto alle 7.35. Al ritorno, gli utenti avranno a disposizione le corse in partenza da Conselve delle ore 13.20 (da lunedì a venerdì) e delle 12.30 al sabato con interscambio a “Bovolenta Consorzio” rispettivamente alle 13.37 e alle 12.42. Per quanto riguarda le tariffe, servirà un titolo di viaggio extraurbano (biglietto o abbonamento) per la tratta che copre il tragitto dalla fermata di residenza fino all’Istituto superiore dove si arriva.