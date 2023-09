Nuova Questura in via Anelli: in 5 rispondono al bando per la nuova casa della polizia

Sono arrivate cinque offerte per partecipare alla gara di progettazione della nuova Questura in via Anelli. Al bando hanno risposto 3 raggruppamenti temporanei di professionisti e due studi da diverse regioni italiane. Ora sarà formata una commissione speciale, che entro fine ottobre aggiudicherà la gara dopo aver trasmesso le carte al ministero dell'Interno, che ha finanziato l'opera con 62 milioni di euro. Una volta scelta la squadra di progettazione, dovranno passare 3 mesi per il via libera al progetto preliminare. Poi ce ne vorranno altri 9 per quello esecutivo. Il 2025 sarà quindi l'anno dell'apertura del cantiere che dovrebbe durare circa 4 anni.

Via Anelli diventa storia

«Ora entra nel vivo la progettazione e quindi si può veramente dire che le palazzine di via Anelli sono soltanto un brutto ricordo che appartiene alla storia» commenta il vicesindaco, Andrea Micalizzi «e quando parlo di un nuovo volto della Stanga non lo dico per esagerare, ma perché tutto va in quella direzione - chiude Micalizzi - .In via Anelli, tra qualche anno, l'indotto sarà completamente diverso e sono sicuro che tutti gli immobili che finora erano stati svalutati, finalmente potranno riottenere il giusto valore».