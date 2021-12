“Una Nuova Scena per il Veneto”, la richiesta dei professionisti dello spettacolo

Hanno pubblicato una petizione che si può sottoscrivere sul sito https://www.unanuovascena.it/. Lavoratrici e lavoratori hanno iniziato ad avere il tempo e l'occasione di incontrarsi per definire le loro problematiche contingenti e strutturali, visto che nel 2020 la grande macchina dello spettacolo e della cultura è stata fermata dalla pandemia.

Irrisolto

«Sono emerse - spiegano i promotori dell'iniziativa - tutte le questioni “storiche” irrisolte di questo settore. Ora i rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo stanno chiedendo alla Regione Veneto scelte di coraggio di lungimiranza perché vogliono condizioni migliori. Non chiedono elemosina, ma il riconoscimento che gli altri settori hanno. Chiedono che per loro valga la stessa logica per cui si investe in scuola, sanità. Investimenti minimi, in grado di far ripartire processi lavorativi dignitosi. Hanno lanciato una petizione, che si chiama “Una Nuova Scena per il Veneto».

Richieste

Chiedono tre cose: che la Regione ritorni a stanziare quanto dava nel 2017, ovvero 30 milioni di euro all'anno. I tagli dal 2017 hanno colpito biblioteche, musei, spettacoli. Meno soldi significa più “volontariato”, meno lavoro, più paghe in nero. Che venga resa operativa la “Legge sulla cultura”. È stata votata nel 2019 ma ancora non viene attuata. Questa Legge individua azioni puntuali per una programmazione culturale migliore in tutta la Regione che la Cultura venga riconosciuta come un lavoro, e che vengano premiate le situazioni di occupazione di qualità e creati nuovi percorsi virtuosi.

Bilancio regionale

Il 6 dicembre si inizierà a discutere il bilancio regionale. «Se il Veneto non cambierà rotta sulla cultura, il tessuto lavorativo che essa rappresenta inizierà a sfaldarsi. Il mondo della cultura e dello spettacolo locale chiede di stare dalla parte di “una nuova scena per il Veneto”. E quindi di stare con persone da sempre invisibili ma di cui la società si è dovuta accorgere quando improvvisamente la loro attività ci è mancata. Con realtà produttive che garantiscono lavoro e che ora hanno bisogno di certezze per ripartire veramente. Ripristiniamo i finanziamenti alla Cultura in Veneto riportandoli ai valori di qualche anno fa, è un primo passo. E poi chiediamo alla Regione di riconoscere questo mondo come una parte importantissima del suo territorio, chiediamo che venga attuata la legge sulla cultura, chiediamo lavoro, reddito, diritti e dignità per un comparto che è stato troppo martoriato e che ora merita rispetto e cura, perché si è sempre preso cura di tutto il territorio».