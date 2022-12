Nuova sede nella prima cintura urbana per la Cisl Padova Rovigo

Più spazio, più servizi e un ambiente più accogliente dove incontrarsi: è quanto ha voluto mettere a disposizione dei cittadini di Sarmeola la Cisl Padova Rovigo con la nuova sede in via della Provvidenza 96 (accanto alla chiesa), inaugurata dal segretario generale Samuel Scavazzin alla presenza del sindaco di Rubano Sabrina Doni.

Nuova sede

Afferma Scavazzin: «Abbiamo cambiato sede per trasferirci in uno spazio più ampio in modo da offrire ancora più servizi e accogliere tutte le categorie di lavoratori in un ambiente più adeguato e sicuro dove incontrarsi, chiedere informazioni ed aggregarsi. La nostra presenza intende così anche rispondere ad un’esigenza molto sentita, soprattutto in un momento particolare come questo, ed essere un punto di riferimento attivo per Sarmeola, sostenendo la crescita di questa comunità sia dal punto di vista sociale che economico». Anche il sindaco Sabrina Doni ha dato il benvenuto a questo nuovo punto di riferimento sul territorio. «È motivo di orgoglio per un sindaco salutare nel proprio Comune un nuovo presidio a tutela dei diritti dei lavoratori. Siamo tutti impegnati in questa direzione, non tanto per preservare dei diritti acquisiti, quanto in un’ottica di equità. In questa sede le persone, e soprattutto quelle che hanno più bisogno di tutela, potranno trovare un punto di riferimento». La benedizione è stata impartita dal parroco di Sarmeola don Carlo Cavallin, che ha commentato: «Tutti i credenti sono impegnati nel bene verso l’uomo. Ben venga quindi un servizio che si prenda cura degli altri e soprattutto di chi è più fragile».