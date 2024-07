Confartigianato, inaugurata la nuova sede padovana di Upa Formazione

Confartigianato Imprese Padova ha scelto la storica sede di Piazza De Gasperi 22 per ospitare i nuovi spazi di Upa Formazione. Questa iniziativa rafforza l'offerta di servizi dell'associazione di categoria, con un focus sulla formazione e sullo sviluppo professionale degli artigiani e delle piccole e medie imprese del territorio.

Upa Formazione

L'apertura di Upa Formazione in Piazza De Gasperi risponde alla necessità di offrire nuovi servizi in una zona della città che richiede particolare attenzione. La piazza, oggetto di interventi di riqualificazione, è al centro di sforzi per contrastare il degrado e migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Confartigianato intende giocare un ruolo chiave nella valorizzazione dell’area, trasformandola in un punto di riferimento per l'innovazione e lo sviluppo professionale. «L'inaugurazione dei nuovi spazi di Upa Formazione - dichiara il presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio - rappresenta un passo importante per la nostra associazione e per la città di Padova. La scelta di Piazza De Gasperi non è casuale: vogliamo contribuire alla rinascita di quest'area, offrendo servizi di alta qualità e supportando lo sviluppo professionale dei nostri associati. Crediamo fermamente che la formazione sia la chiave per il futuro delle nostre imprese e per la crescita economica del territorio».

Confartigianato Padova

Con oltre 8mila ore di formazione ogni anno, l’ente di Confartigianato svolge un ruolo fondamentale per la crescita delle imprese del territorio. «Il lavoro che Upa Formazione svolge è fondamentale non solo per gli artigiani, ma per tutta la comunità. La nostra missione è fornire strumenti di sviluppo professionale che migliorino la competitività delle aziende che operano in questo territorio. Con i nuovi spazi in Piazza De Gasperi, rafforziamo il nostro impegno a supportare il tessuto produttivo locale e a contribuire alla riqualificazione urbana di una zona storica della città», spiega l'amministratore unico di Upa Formazione Antonio Morello.

Un'offerta completa e innovativa

Attiva dal 1986, Upa Formazione offre una gamma di corsi che spaziano dalla formazione imprenditoriale a quella obbligatoria, includendo anche la formazione aziendale e per disoccupati. L'accreditamento presso la Regione Veneto per la Formazione Superiore e Continua, e l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi al Lavoro, testimoniano l'eccellenza della sua proposta formativa. Confartigianato Imprese Padova, attraverso Upa Formazione, offre percorsi formativi di alto livello per rispondere alle esigenze di aggiornamento e specializzazione delle imprese artigiane. I corsi, finanziati anche dal Fondo Sociale Europeo, Fondo Artigianato, dal Ministero del Lavoro, Ebav ed Edilcassa, sono progettati per favorire la crescita professionale e personale degli imprenditori e dei lavoratori del settore. Dal 2020, Upa Formazione adotta la tecnologia blockchain per l'emissione degli attestati, garantendo massima sicurezza e trasparenza nella certificazione delle competenze.