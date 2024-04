La tecnologia più avanzata nel laboratorio di restauro del Museo d’Arte di Padova

Il laboratorio di restauro del Museo Eremitani si arricchisce di un nuovo prezioso apparecchio di indagine: grazie alla donazione del Rotary Club di Abano e Montegrotto Terme è in uso a pieno regime un apparecchio riflettografico utile al lavoro del restauratore e dello storico dell'arte in forze allo staff del Museo d’Arte Medioevale e Moderna.

Messo in opera alla presenza della dirigente del settore Cultura del Comune di Padova, Federica Franzoso, della curatrice del Museo Museo d’Arte Medioevale e Moderna Elisabetta Gastaldi e della restauratrice del Museo Eremitani insieme alla Prof. Giulia Perini, presidente del Club Rotary di Abano e Montegrotto, quello donato è uno strumento di indagine di ultima generazione in grado di evidenziare, grazie ad una lettura ad infrarossi dei materiali, gli elementi sottostanti lo strato visibile dei dipinti, mettendo in evidenza eventuali disegni preparatori, pentimenti e ridipinture, che può adesso già essere utilizzato su tutte le opere oggetto di manutenzione o restauro all'interno del laboratorio.

Il laboratorio di restauro è un luogo fondamentale nelle strategie di conservazione del patrimonio del Museo perché centro delle attività di studio, prevenzione e manutenzione delle opere e, grazie a strumentazione e spazi adeguati nonché alla presenza di personale altamente qualificato, è oggi anche fulcro delle attività di formazione di stagisti provenienti dalle scuole di restauro.

«L’apparecchiatura donata dal Rotary Club Abano e Montegrotto Terme, su impulso dell’ex presidente Giuseppe Ferraris De Gaspare, è preziosa per le attività di conservazione delle opere del nostro patrimonio museale ma anche perché prova delle efficaci sinergie che l’assessorato alla cultura del Comune di Padova costruisce fra settore pubblico e settore privato», ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Padova.

«Il Rotary Club di Abano Terme-Montegrotto Terme ha sostenuto e portato avanti sin dall’inizio il progetto di questo Service, che ben risponde alle finalità che il Rotary si propone a livello della Comunità a cui appartiene. Infatti il Service proposto dal socio Ferraris, cioè la dotazione di un apparecchio reflettografico, oltre a contribuire concretamente alle attività del Laboratorio di restauro del Museo di Arte Medioevale e Moderna, patrimonio culturale rilevantissimo della nostra Comunità patavina, risponde anche ad una attività rilevante di formazione nel Laboratorio svolta con grande perizia dalla restauratrice del Museo, la dottoressa Daolio, nei confronti di giovani stagisti delle scuole di restauro. Favorire le attività culturali della comunità in cui opera il club, sviluppare progetti innovativi in sinergia con realtà di elevato profilo professionale e dedicare le proprie risorse alla formazione professionale delle nuove generazioni sono tutte finalità che ci vedono impegnati come Rotary nelle nostre realtà», ha commentato Giulia Perini, presidente del Club Rotary di Abano e Montegrotto.